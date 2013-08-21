美股收低 美联储会议记录未提供缩减购债时机线索

* 多数美联储委员称目前改变刺激措施还不合适

* 零售企业公布业绩后股价下滑，Staples走软

* 7月成屋销售触及逾三年高位

* 道指跌0.7%，标普500指数跌0.58%，Nasdaq指数跌0.38%

路透纽约8月21日 - 美国股市周三在交投震荡中收低，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)7月会议记录未提供美联储何时会缩减购债规模的线索。

会议记录显示几乎所有美联储联邦公开市场委员会(FOMC)委员都同意，在7月会议时改变刺激措施还不合适，仅有几位委员认为不久就是“略为放缓”刺激政策进度的时候了。

“会议记录没有告诉我们什么线索。它告诉我们的是，就像其他人一样，美联储也感到困惑，他们从经济中没有获得任何明确的信号。”Wells Fargo Private Bank副投资长Erik Davidson表示。

午后中段发布的会议记录引发股市波动，主要股指在最后几个小时内在日低和日高之间震荡。

交投清淡令市场波动性放大，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约55.8亿股，低于年内迄今日成交均值63.1亿股。

会议记录公布后，10年期公债收益率触及2.89%

最近，市场人士表现谨慎，在过去六个交易日中，标普500指数有五日收低，因投资人对美联储多快将开始缩减购债不确定。

“是否缩减购债不是问题，问题只是缩减购债的幅度。”Davidson表示。

一些美联储官员曾表示，只要经济成长符合目标，可能早至9月就放缓购债。

周三稍早公布的数据显示，美国7月成屋销售增长6.5%，年率为539万户，为2009年11月来最高，预估为515万户。数据显示抵押贷款利率上扬对楼市复苏的冲击有限。

道琼工业指数.DJI下跌105.44点，或0.7%，至14,897.55点；标准普尔500指数.SPX收低9.55点，或0.58%，至1,642.80点。Nasdaq指数.IXIC下滑13.80点，或0.38%，至3,599.79点。

道指连跌六个交易日，追平2012年7月以来的最长跌势。

投资人连续第二日聚焦零售股，Lowe's, Target等零售商发布财报。标普零售股指数.SPXRT跌0.8%。

Staples (SPLS.O)公布的季度业绩不及预期，因国际市场销售疲弱，该公司还下调了全年财测。Staples暴跌15.3%，报14.27美元，为表现最差的标普成份股。

Target (TGT.N)预警，其年度获利可能接近预估区间低端，该股大跌3.6%，报65.50美元。

Petsmart PETM.O公布业绩后急挫5.3%，报71美元，American Eagle Outfitters (AEO.N)财测疲弱，重挫9.9%，报14.76美元。

上涨个股方面，家居修缮用品连锁店Lowe's (LOW.N)上扬3.9%，报45.81美元，此前该公司公布的盈利和销售优于预期，因楼市复苏。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为834和2,193家，Nasdaq市场则为808和1,696家。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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