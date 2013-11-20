美股收跌 美联储会议记录暗示或在接下来几个月缩减刺激

* 会议记录显示美联储可能更接近缩减刺激

* 10月核心零售销售数据显示需求升温

* 道琼工业指数和标普500指数均跌0.4%，Nasdaq跌0.3%

路透纽约11月20日 - 美股周三收低，之前美联储公布会议记录称，可能在接下来的某次会议上开始缩减刺激计划。

美联储官员表示，只有经济形势显示可以缩减刺激才会这样做。不过一些分析师称，会议记录表明美联储可能更接近缩减购债。

美联储会议记录公布后，美股反转走势，三大股指全都转至平盘下方。标普500指数跌势相当普遍，10大类股中有九类下挫。同时公债收益率扩大涨幅。

“加上最近美联储多位官员发表的讲话，似乎联储更有可能比市场预期略微提早开始缩减宽松举措，”CommonwealthFinancial投资总监Brad McMillan表示。

但他说，整体来看，会议记录与此前的声明并无差别。许多分析师表示，仍预期美联储不会在今年年底前调整购债计划。

美联储持续刺激举措是美股今年大涨的主要推动因素。标普500指数今年迄今已升25%。

标普公共事业类分项指数.SPLRCU跌1.2%，材料类指数.SPLRCMA下滑0.8%，为标普500指数表现最差类股。

家装连锁企业Lowe's(LOW.N)股价重挫6.2%至47.33美元，之前其公布季度获利略低于预期，而且今年财测令人失望。该股在标普500指数成份股中跌幅居前。

道琼工业指数.DJI下滑66.21点或0.41%，收报15,900.82点。标普500指数.SPX下跌6.5点或0.36%，收报1,781.37。NASDAQ指数.IXIC跌10.28点或0.26%，收于3,921.27点。

最近一项路透调查显示，分析师预计美联储将在明年3月前缩减850亿美元的月度购债规模。

美联储主席贝南克周二表示，联储将在必要的时期内维持超宽松货币政策。这番讲话与他的提名接任者叶伦上周的温和表态不谋而合。

道琼工业指数盘中一度升至16,000点上方，触及日高16,016.85点。在过去几天，该指数均一度突破16,000点位，但未能成功收在该水平之上。标普500指数也一直未能收在1,800上方。

分析师称，若成功突破这些水平，将进一步吸引急于追逐回报的投资者和基金经理。

本日经济数据为第四季初期的经济上行动能提供了部分证据。10月扣除汽车、汽油和建筑材料的零售销售，即所谓核心零售销售，增长0.5%，超过预期。

“越来越多迹象表明，经济正逐步好转，令所有人都认为购债速度至少未来六个月内将放缓，也许更早，”Cozad AssetManagement的投资顾问和投资经理Bryant Evans表示。

百货商店运营商J.C.Penney(JCP.N)飙升8.4%至9.44美元，成为标普500指数中领涨的个股。该公司此前称11月销售令人鼓舞。执行长Myron Ullman表示，财报说明该公司情况正“稳步”改善。

根据BATS交易所数据，纽约证交所(NYSE)、Nasdaq市场和NYSEMKT成交量共计59.5亿股，略低于约60.5亿股的五日均值。

纽约证交所上涨与下跌股之比约为1:2，Nasdaq市场这一比例约为6:7。(完)

(编译 李爽/朱晓军；审校 徐文焰)

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