美股下跌 美联储会议记录暗示继续缩减购债

* 美国1月房屋开工及建筑许可骤降

* Tesla股价正规交易时段下跌，盘后大涨

* 标准普尔500指数距离收盘纪录高点仅差1点

* 道琼工业指数下跌0.6%，标准普尔500指数跌0.7%，Nasdaq指数跌0.8%

路透纽约2月19日 -美国股市周三下跌，尾盘面临抛压，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布最近一次的政策会议记录，当中暗示除非出现重大经济意外，否则将持续缩减购债刺激措施。

市场同时面临技术阻力，因标准普尔指数一度来到与上月创下的收盘纪录高点只差1点的位置。

美联储周三公布的1月会议记录显示，多位委员希望美联储缩减购债是可推测的，除非经济表现令美联储感到意外，否则美联储将在每次会议缩减购债100亿美元。

这样的说法与之前美联储的说法没有太大差别，不过市场人士原先预期美联储会提到近期经济数据疲弱，因而加强其刺激经济的承诺。

Platinum Partners总裁UriLandesman表示，“我想（标普500）从1,750点低位开始的涨势主要是因市场认为，美联储在必要时会放缓缩减购债步伐。”

周三公布的数据显示，美国1月房屋开工录得近三年来最大降幅。经季节调整的生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%，核心PPI也上升0.2%，并未显示出通胀压力普遍升高的迹象。

受房屋开工数据的影响，一些分析师降低了对第一季经济成长的预期。高盛将第一季成长年率预估降低0.1个百分点至成长1.8%。巴克莱则下调0.3个百分点至成长1.9%。

道琼工业指数.DJI收低89.84点，或0.56%，至16,040.56点；标准普尔500指数.SPX下滑12.01点，或0.65%，收报1,828.75点；Nasdaq指数.IXIC跌34.83点，或0.82%，至4,237.954。

标普500指数1月15日创下纪录收盘高位1,848.38点，周三盘中高点距此不到一个点。

特斯拉(TSLA.O)股价常规交易时段下挫近5%，但盘后飙升逾12%。该股周四可能将触及218美元上方的纪录高点。公司公布的第四季业绩优于预期，并称其Model S电动车今年交货量将猛增逾55%。

据BATS GlobalMarkets的数据，美国各大交易所总体成交量约为69亿股，与2月迄今的70.6亿股每日均值大体一致。

在纽约证交所下跌股和上涨股家数比为9:5，Nasdaq市场则为5:2。(完)

(翻译 张明钧/张荻； 审校 龚芳/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。