美股标普500指数结束六日涨势 受财政悬崖忧虑拖累

* 美国众议院议长贝纳的讲话引发股市抛盘

* 百思买股价大涨,因有报导称可能被收购

* 一周初请失业金人数下降,11月零售销售上升

* 道指和标普500指数均下跌0.6%,Nasdaq指数下滑0.7%

路透纽约12月13日 - 美国股市标准普尔500指数周四结束连续六天的升势而收低,因对美国政府关于"财政悬崖"的谈判毫无进展的忧虑加剧.

人们对共和党及民主党久拖不决的谈判的忧虑,足以抵消周四令人鼓舞的零售销售和一周初请失业金数据的影响.

市场担心如果未能达成协议,那么将于2013年开始启动的增税减支措施将打压经济成长.股市从容应对近期热门话题,但美国众议院议长贝纳的悲观讲话引发周四抛盘.

贝纳指责总统奥巴马在拯救经济以免坠下财政悬崖方面动作缓慢.他计划将于周四稍晚会见奥巴马.

"市场没有信心,贝纳的讲话是现实的,"Seaport证券公司董事总经理Jason Weisberg称.

"财政悬崖已经形成,话虽这么说,人们不愿一再被告知其将来临.股市中的真正炒家已处于观望状态."

标准普尔500指数今日一度跌近1%,尾盘时扳回部分跌幅.截至周三收盘,该指数已连续上涨六日,周三一度触及10月22日以来的日高.

尽管美联储周三关于新一轮经济刺激措施的声明提振了股市,但美联储主席伯南克指称货币政策不足以抵消财政悬崖影响的讲话,打压了股市人气.

苹果(AAPL.O)下挫1.7%,报529.69美元,今日对Nasdaq指数拖累最大;IBM(IBM.N)跌0.5%,报191.99美元,对道指的拖累最大.一美国陪审团裁决苹果的iPhone侵犯了MobileMedia Ideas三项专利.

今日涨幅较大的个股中,百思买(BBY.N)暴涨15.9%,报14.12美元,此前一报导指该公司创始人预计周末将提出报价将该公司私有化.

道琼工业指数.DJI收跌74.73点,或0.56%,至13,170.72点;标准普尔500指数.SPX收挫9.03点,或0.63%,至1,419.45点.Nasdaq指数.IXIC下跌21.65点,或0.72%,至2,992.16点.

能源和资讯科技类股在标普500指数各板块中表现最弱,标普能源股指数.GSPE跌0.9%.

能源股中,Nabors Industries Ltd(NBR.N)重挫4.7%,报13.85美元,此前Jefferies下调该公司评级.美国炼油企业Phillips 66 (PSX.N)大跌1.6%,报52.21美元.

今日公布的经济数据显示了经济的一些积极信号,上周初请失业金人数降至2008年2月来最低,11月零售销售在10月减少后反弹,消费者支出的状况出现改善.

在欧洲,欧盟财长达成协议,令欧洲央行成为欧元区最高银行业监管机构,这会提振对欧盟领导人应对欧债危机能力的信心.

市场成交量约61.1亿股,今年以来日均量为65.2亿股.

纽约证交所下跌与上涨股票比例约7比3,Nasdaq约5比3.(完)

(编译 于春红/李军; 审校 龚芳)

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