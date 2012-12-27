美股连跌第四日 但尾盘扳回日内多数跌幅

* 众议院将在周日复会;参议院领导人预计无法及时达成协议

* 消费者信心触及四个月低位,受累于对财政悬崖的忧虑

* Expedia在标普500指数中涨幅居前,2012年股价翻番

* 三大指数均回落0.1%

路透纽约纽12月27日 - 美国股市周四连续第四个交易日收低,但临近收盘时扳回日内大多数跌幅,因为美国众议院称,其将于本周末复会,争取避免"财政悬崖".

今日股市投资者感到不安,在参议院民主党领袖里德警告可能无法在最后期限前达成协议后,三大股指回落超过1%,后在众议院将在周日复会的消息公布后才得以反弹.

"由于市场交投普遍缩量,今日的走势,或总体市场的表现不足以令人信服...但市场的疲弱走势可能持续,直至领导人间的磋商持续向着正面的方向推进,"ConvergEx Group的董事总经理Joseph Cangemi表示.

股市一直倾向于对消息快速做出响应,但由于成交清淡,有时这种波动显得更为剧烈.纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为51.2亿股,低于约64.8亿股的年内迄今日成交均值.

投资者正在寻找国会议员将避免6,000亿美元增税节支举措在明年初实施的任何暗示.如果不能避免,可能拖累美国经济重陷衰退.

"市场尾盘反弹,因众议院将复会的消息是达成交易的前奏,"Huntington Asset Management的首席投资长Randy Bateman表示,"我并不确信最终会达成协议,但双方可能会做出足够让步,至少可以避免立即跌落悬崖."

作为对市场焦虑情绪的反映,CBOE波动性指数.VIX攀升至20之上,为7月以来首次,暗示市场忧虑加重,但收盘时仅小涨0.4%,因股市反弹.

在股市反弹前,材料和金融股跌幅居前.美国银行(BAC.N)回落0.6%,报11.47美元.Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX.N)挫0.7%,报33.68美元.

部分在2012年涨幅居前的个股逆势上扬,显示投资者在年底粉饰账面.标普500指数中百分比涨幅最大的成份股Expedia Inc (EXPE.O)攀升4.1%,报60.30美元.该股股价年内翻番.

道琼工业指数 .DJI 下滑18.28点,或0.14%,至13, 096.31点.标准普尔500指数 .SPX 跌1.73点,或0.12%,至1,418.10点,Nasdaq指数 .IXIC 下跌4.25点,或0.14%,至2,985.91点.

晶片制造商Marvell Technology Group (MRVL.O)股价下跌3.5%至7.14美元.此前该公司称将寻求推翻陪审团做出的侵权判决.自从陪审团判定该公司侵犯了卡内基梅隆大学所拥有的专利,需支付11.7亿美元的赔偿金之后,该公司股价在上个交易日已挫低超过10%.

标普500指数连跌四日,为三个月来最长的连跌颓势.这四天该指数已下跌1.8%.投资人担心预算谈判可能要到明年才能达成协议.

奥巴马总统从夏威夷返回华盛顿,与国会重启协商.众议院议长贝纳与其他共和党领袖将与党内议员举行电话会议.外界预料,议员们将被告知,如果参议院通过法案,议员们须尽速返回华盛顿.

美国财长盖特纳宣布了第一项缓冲措施,可望将美国政府债务触及法定上限的时间延后约两个月.

美国经济谘商会12月消费者信心指数下滑至65.1,因政府预算危机破坏了原本对经济的乐观看法.12月消费者信心指数低于11月的71.5,而且跌幅超出预期.

不过,就业市场持续有改善.最新一周初请失业金人数减少1.2万人,经季节调整后为35万人.四周移动均值也降至2008年3月以来最低水平.

纽约证交所下跌与上涨的股票家数比例约为8比7,Nasdaq市场约为14比11.(完)

(编译 李婷仪; 审校 张涛)

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