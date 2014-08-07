美股收低 因俄罗斯实施报复性制裁令人忧虑全球经济增长

专访：世界银行总裁金墉称特朗普乐见该行向民间募集资金
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。
路透纽约8月7日 - 美国股市周四收低，延续近期跌势，因俄罗斯针对西方制裁实施意外严厉的报复性措施，令人忧虑全球经济增长。
除俄罗斯禁止进口许多西方食品之外，投资者人也担心俄罗斯和乌克兰的冲突不断升级，周四一乌克兰战机被俄罗斯支持的叛军击落。
美股在下午的跌势一度拉低道指跌穿200日移动均线。目前标普500指数较上月创下的纪录最高收位低大约4%。
分析师表示，俄罗斯制裁的覆盖范围目前尚不得而知，但俄罗斯的紧张局势不断升级将可能继续刺激股市卖盘。
“在此之前，美国投资者一向认为地缘政治忧虑通常不超过24小时。现在，投资者愈发担心全球经济增长前景正趋于下行，”Interactive Brokers Group首席市场分析师Andrew Wilkinson说。
“到那个时候，投资者似乎更倾向于卖出，然后才提出问题，而不会是趁低吸纳，这是他们以往通常的做法。”
标准普尔500指数的10大类股中，有九种下跌，抹去稍早昙花一现的涨势。在周三表现出色的必需消费品股.SPCOMS周四下滑0.8%，公用事业股.SPCOMU是周四唯一上涨的板块。
医疗保险股表现不佳，在高盛将安泰保险的评级下调至“中性”和将多家医疗保险企业的盈利预估下调后，该板块下跌。安泰(AET.N)下滑4.0%，报75.22美元，UnitedHealth Group (UNH.N)挫跌2.7%，报79.26美元，Cigna (CI.N)大跌3%，报88.75美元。
道琼工业指数.DJI收低75.07点，或0.46%，至16,368.27点。标准普尔500指数.SPX下跌10.67点，或0.56%，至1,909.57点；Nasdaq指数.IXIC收低20.09点，或0.46%，至4,334.97点。
21世纪福斯(福克斯)(FOXA.O)急升5.1%，报33.97美元，之前公司公布的季度获利高于市场预期。
美国初请失业金报告为股市早盘带来乐观情绪。美国劳工部公布，一周初请失业金人数为28.9万人，预估为30.5万人。一周初请失业金人数四周均值降至29.35万人，为2006年2月以来最低。数据显示就业市场状况持续改善。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约55亿股，低于过去五日成交均值69亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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