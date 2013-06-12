美股收低 投资者担心全球主要央行将缩减刺激举措

* VIX波动性指数跳升约9%，因对央行政策前景愈发不安

* 标普500指数收盘水准略高于50日移动均线切入位

* 道指和标普500指数跌0.8%，Nasdaq指数跌1%

路透纽约6月12日 - 美国股市周三在交投震荡中下滑，道指遭遇抛售，下挫超过100点，因担忧全球主要央行将缩减刺激举措。

标普500指数受制于近50日移动均线切入位1,610.55点的支撑位和14日移动均线切入位1,637.27点的阻力位。今年标普500指数只有在4月中唯一一次收在50日移动均线切入位之下。

交易商关注美联储未来几个月缩减每月购债规模的可能性，美联储的刺激措施是今年美股大涨的一个重要支柱。

上述忧虑引发市场波动，并促使股指从历史高位回落。

道指周三波动幅度超过200点，在美联储主席伯南克5月22日国会作证后的过去15个交易日中有七次出现这种情况。

“市场担心美联储政策前景，市场得益于量化宽松政策，投资人担心这些交易将如何被出脱。”ING Investment Management资产配置部门主管Paul Zemsky表示。

“在过去一个月，不确定水准大幅增加。”

CBOE波动性指数.VIX升8.9%，报18.59，本周迄今已跳升超过20%。

道琼工业指数.DJI收跌126.79点，或0.84%，至14,995.23点；标准普尔500指数.SPX收挫13.61点，或0.84%，至1,612.52点；Nasdaq指数.IXIC跌36.52点，或1.06%，至3,400.43点。

标普500指数自5月21日创下历史收盘高位1,669.16点后已经回落约3.4%。

周三，该指数收盘水准较50日移动均线切入位高2点，如果跌穿该水准，跌势可能加剧。

美国运通(AXP.N)收低2.4%，报74.72美元，为道指百分比跌幅最大成份股。

惠普(HPQ.N)则为道指百分比涨幅最大成份股，该公司执行长表示，2014会计年度营收仍有可能增长，该股跳升2.8%，报24.91美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为62股，低于今年迄今日成交均值约63.8亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股比超过4：1，Nasdaq市场则为超过2：1。(完)

(编译 李军； 审校 利棣儿)

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