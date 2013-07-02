美股走低 市场静待美国就业数据

* 标普500指数触及50日移动均线，股市尾盘走低

* 能源股上扬，因油价受中东局势动荡提振跳升

* 福特汽车触及52周高位，因6月汽车销售数据良好

* 道指收跌0.3%，标普500指数回落0.1%，Nasdaq指数小跌0.03%

路透纽约7月2日 - 美国股市周二小跌，尾盘抹去稍早录得的升幅，此前标普500指数在50日移动均线附近遇阻，过去两周该指数未能收在这一水准之上。

标普500指数10大类股中，能源股.SPNY上扬0.2%，因中东动荡局势令投资者不安，推动油价触及九个月高位。

标普500指数工业股指数.SPLRCI收跌1.1%，为跌幅最大的板块。

利好的汽车销售和工厂订单数据提振三大股指在上午的交易中走高，标普500指数早盘触及1,624.26点的日内高位。

“近期这样的走势反复出现，市场在上午的交易中开局强劲，但在下午的交易中出现部分卖盘，拖累股指小幅走低，”Schaeffer's Investment Research的分析师Ryan Detrick表示。

他还指出，没有重大消息出炉，市场在周三提前休市，周四休市一天，交易商在周五关键的非农就业报告公布前调整头寸。经济学家预计，6月非农就业岗位增加16.5万个。

“我们看到，市场在升至50日移动均线附近后掉头向下。在该水准附近有一定的技术阻力，但在像今天这样的交易日，这是市场人士密切关注的水准，且到目前为止，这一直是市场的阻力所在。”

标普500指数的50日移动均线切入位为1,623.94点。自6月20日收在该水准之下后，该指数一直未能收在50日移动均线之上。

道琼工业指数.DJI收低42.55点，或0.28%，至14,932.41点；标准普尔500指数.SPX下跌0.88点，或0.05%，至1,614.08点；Nasdaq指数.IXIC收低1.09点，或0.03%，至3,433.40点。

CBOE波动性指数.VIX上扬0.4%，报16.44。

自两周前美联储表示预计将缩减每月850亿美元的购债规模后，市场波动性一直很高。自贝南克发表上述讲话后，数位美联储官员表示，联储不会在时机不成熟的情况下结束刺激计划。这些讲话扶助稳定市场。

在周二的交易中，福特汽车(F.N)触及52周高位16.21美元，之前该公司和对手通用汽车(GM.N)报告上月汽车销售强劲。福特称，6月美国汽车业总销量将为2007年12月以来最高。福特的股价急升2.8%，收报16.18美元。通用汽车小涨0.3%，报34.10美元。

标普500指数较5月21日触及的纪录收盘高位1,669.16点低3.3%。小型股距离5月触及的历史高位仅咫尺之遥。标普600小型股指数.SML较历史收盘高位仅低约0.8%，罗素2000小型股指数.TOY较历史收盘高位低1.1%。

高盛策略师的一份报告显示，尽管标普500指数近期小幅走低，但市值较小、波动性较高的个股表现出众，反应市场认为，近期利率攀升对经济有利。

报告指出，“指数的负面表现更多是受头寸调整和政策的不确定性驱动，而非对经济成长的看法恶化。”

纽约联储总裁杜德利周二重申，美联储可能在一段时间内支持经济复苏。

酒类饮料生产商Constellation Brands Inc (STZ.N)急跌3.6%，报51.25美元，之前公布首季营收和获利不及预期。

消息人士称，辉瑞制药(PFE.N)和诺华制药NOVN.VX可能在周日提出收购Onyx Pharmaceuticals Inc ONXX.O的初步出价。之前Onyx拒绝了Amgen Inc (AMGN.O)提出的约100亿美元的收购出价。Onyx股价急升3.2%，收报135.58美元，盘中触及52周高位135.69美元。该股周一暴涨逾50%。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为61亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为2:3，Nasdaq市场则为约12:13。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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