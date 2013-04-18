美股续挫且标普500指数收在关键技术水准之下 利空信号增加

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
* 经济数据显示美国经济成长放缓
* eBay财测令人失望，股价下滑
* 道指跌0.6%，标普500指数跌0.7%，Nasdaq指数下滑1.2%
路透纽约4月18日 - 美国股市周四下跌，且标普500指数收在关键技术水准之下，因此前eBay(EBAY.O)等公司发布的财测令人失望。利空技术信号使投资人怀疑股市近期劲道。
标普500指数收在50日移动均线切入位1,543.04点之下，为今年首见，令投资人对股市近期涨势正失去动能的观点增强，特别是在本周稍早已经大跌两日后。
Nasdaq 100指数.NDX和Russell 2000指数本周也都收在50日移动均线切入位下方，市场整体技术压力增大。
今日科技股领跌，eBay急挫5.9%，报52.82美元，昨日该公司公布业绩，且对第二季的盈利预估令人失望。标普科技股指数.SPLRCT跌1.4%。
苹果(AAPL.O)延续周三的跌势，收挫2.7%，报392.05美元。昨日苹果为2011年12月来首次跌穿400美元。
CBOE波动性指数.VIX升6.4%，报17.56，本周迄今猛涨近46%。尽管仍远低于近期高位，但该指数大涨可能暗示市场趋势转变。
周四美国公布的数据显示，上周初请失业金人数增加，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动在4月降温。美国公布的3月领先指标出现七个月内首次下滑，也凸显美国经济成长前景趋软。
道琼工业指数.DJI收跌81.45点，或0.56%，至14,537.14点；标准普尔500指数.SPX收低10.40点，或0.67%，至1,541.61点；Nasdaq指数.IXIC收跌38.31点，或1.2%，至3,166.36点。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为70.4亿股，今年迄今日成交均值约63.6亿股。
本周下跌的日子股市成交量较大，因一段时间以来，许多投资人预计在股市年初大涨后会有回调，遂急忙锁定获利。
Auerbach Grayson全球技术策略师Richard Ross表示，标普500指数的50日移动均线切入位也是上个月交投区间的底部，令1,543点成为关键技术支撑。
Ross等策略师指出，标普500指数在过去三年中第二季都下滑。
UnitedHealth Group Inc (UNH.N)下调今年营收预估，该股大跌3.8%，报59.69美元，拖累医保股表现。
根据汤森路透数据，基于对已公布业绩的82家企业的实际表现和对其余标普500指数成份股企业的业绩预估，现预计成份股企业首季盈利增长1.9%，高于本月初预估的1.5%的增幅。
在已公布业绩的成份股企业中，有72%超过分析师盈利预估，但仅有43.9%超过营收预估。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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