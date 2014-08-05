美股受乌克兰紧张局势拖累下跌

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透纽约8月5日 - 美国股市周二收低，跌势在下午加深，因对乌克兰东部军事行动可能升级的忧虑加剧。
标普500指数10种类股全数收低，由能源股领跌，下挫2.1%。
美股在日内大部份时间走弱，但卖盘在午后交易中加速，因报导称俄罗斯在与乌克兰接壤的边境附近集结兵力。
“显然，长时间以来的共识是市场是时候修正，所以人气迅速转变的时机已经成熟，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini说。
标准普尔500指数较7月24日创下的纪录最高收位1,987.98点累计下跌3.4%。
能源指数.SPNY收低2.1%，受累于担心原油供应过剩，和Pioneer Natural Resources (PXD.N)公有的业绩令人失望。Pioneer Natural Resources劲跌5.6%，是标普500指数中表现最差的能源股。
通常，俄罗斯等产油区局势紧张将提振油价，但投资者更担忧原油需求和炼厂毛利润率疲弱，这盖过对俄罗斯原油供应可能受扰的忧虑。
道琼工业指数.DJI收跌139.81点，或0.84%，至16,429.47点。标准普尔500指数.SPX收低18.78点，或0.97%，至 1,920.21点；Nasdaq指数.IXIC下滑31.05点，或0.71%，至4,352.84点。
纽约证交所上涨与下跌股票家数分别为844和2,194，上涨股和下跌股之比为1:2.60，Nasdaq市场上涨与下跌股票家数分别为1,116和1,556，上涨股和下跌股之比为1:1.39。
在收市后，梅铎控制的媒体公司二十一世纪福克斯(FOXA.O)宣布撤回对时代华纳(TWX.N)的收购提议。二十一世纪福克斯股价在盘后交易中急涨7.7%，时代华纳暴跌11.4%。
迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)收市后公布的业绩优于预期，但股价和NYSE常规交易时段收报的86.75美元变动不大。
周二稍早美股上涨，受助于上月美国服务业活动触及八年半最高水平，6月工厂订单激增，巩固经济在第三季度稳健增长的预期。
折扣零售商Target (TGT.N)下调第二季获利预估后，股价急跌4.4%，报58.03美元。
太阳能和发光二极管(LED)设备制造商GT Advanced
Technologies GTAT.O劲升6.7%，报15.08美元，之前公司上调2014年全年经调整后获利预估区间的低端。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约62亿股，低于过去五日成交均值67亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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