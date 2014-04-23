美股结束六日连升收低 生物科技股表现疲弱

* 标普500指数和Nasdaq指数结束六日连升

* AT&T公布业绩后下滑，波音上扬

* Amgen拖累生物科技股下挫，但Gilead上涨

* 道指微跌0.08%，标普500指数跌0.22%，Nasdaq指数大跌0.83%

路透纽约4月23日 -美国股市周三收低，结束六日升势，因波音和Gilead上涨，被美国电话电报公司(AT&T)和生物科技股普跌所盖过。

道指成份股美国电话电报公司(T.N)大跌3.8%，报34.92美元，此前该公司公布的盈利优于预期，但服务营收成长疲弱。Verizon Communications(VZ.N)跌1%，报47.43美元，标普电信股指数.SPLRCL下挫2.2%，为今日表现最差的板块。

生物科技股拖累Nasdaq指数下滑。Amgen Inc(AMGN.O)昨日公布的业绩不及预期，股价重挫5%，报113.32美元，Nasdaq生物科技指数.NBI跌1.5%，NYSEArca生物科技指数.BTK跌1.6%。

“Nasdaq市场有一些原本走势十分震荡的重量级企业公布了业绩，市场有些担心业绩不及预期可能令Nasdaq指数重拾跌势，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。

“按照惯例，当前季度的财报不会特别强劲，投资者很容易在看到这些不太亮丽的业绩后说市场估值过高，也可能会睁只眼闭只眼，称这是季节性的低点。因此，市场表现更多地取决于投资人愿意为多高的市盈率买单。”

生物科技股中也有亮点，Gilead SciencesInc(GILD.O)升1.4%，报73.86美元，Illumina Inc(ILMN.O)涨3.9%，报153.69美元，两家公司都在周二收盘后公布了业绩。

波音(BA.N)公布的首季营收胜预期，并调高核心盈利预估以反映一税务和解收益。该股大涨2.4%，报130.63美元，对道指的提振作用最大。

道琼工业指数.DJI收低12.72点，或0.08%，至16,501.65点；标准普尔500指数.SPX收低4.16点，或0.22%，至1,875.39点；Nasdaq指数.IXIC收跌34.491点，或0.83%，至4,126.967点。

收盘后，全球最大社交网络公司Facebook(FB.O)公布首季移动广告业务继续加速成长，扶助该公司营收胜预期。该股盘后大涨2.2%，报62.69美元。

苹果(AAPL.O)周三在盘后交易中急升6.8%，之前该公司公布会计年度第二季业绩，并宣布批准2015年底前再回购300亿美元股票，并以7：1的比例拆股以扩大对散户的吸引。

优于预期的业绩近期提振美股表现，尽管企业业绩基本上是优于下调后的预估。汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业首季获利预计仅较上年同期增长1.6%。上述预期大大低于年初预估的增长6.5%。

截至周三上午，141家已公布业绩的标普500指数成份股企业中，65.2%的企业获利超过预期，高于63%的长期均值。在营收方面，有53.6%的企业营收超过预期，低于61%的长期均值。

宝洁(PG.N)盈利超过预估但营收持平，该股收低0.3%，报80.36美元。

美国3月新屋销售骤降至八个月最低，PHLX地产股指数.HGX跌1.1%，D.R. Horton Inc(DHI.N)收挫2.2%，报21.35美元。

成交清淡，根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有56.3亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值66.5亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,482和1,566家，Nasdaq市场为819和1,775股。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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