焦点：并非所有美国非必需消费品类股都受分析师亲睐

10月19日美国纽交所内一景。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约10月20日 - 美国非必需消费品类股在股价节节高升之际步入了财报季：该类股已连涨三周，是今年表现最好的类股，财测也是所有类股中最为乐观的。不过，从最初公布的部分财报以及更深入的分析看来，投资者还是应该谨慎行事。

大多数上涨的非必需消费品股是网络零售商及汽车零部件生产商，而且该类股中股价今年以来上涨的个股还不到一半。

另外，最初公布的部分财报也不是太令人鼓舞。目前已有约20%的非必需消费品公司公布了第三季财报，虽然有超过一半的公司获利高于预期，但绝大部分未能达到营收增长目标。

沃尔玛(WMT.N)上周公布的财报令人失望，其股价录得25年来的最大单日跌幅，戏剧性地证明了传统零售商所面临的挑战。

此外，低迷的美国零售销售报告也表明，由于全球增长乏力及美元走强，人们期待的低油价及经济好转带来消费井喷的局面尚未出现。

**仍有乐观因素**

“正常的经济模型会说，在失业率下降和经济扩张时，非必需消费品和零售类股是不错的买进标的；但现在这种观点未必正确，除非你押对了宝，”新泽西州投资公司LibertyView资本管理的董事长Rick Meckler表示。

分析师对以高收入消费者为目标客户、而且面临的薪资与汇率压力不那么大的互联网企业期望最高。

整体来说，他们对这个行业仍然兴致勃勃，认为美国经济改善与汽油价格下跌，应能让消费者有更多收入可供支配。

“初步迹象显示，他们的年度上涨表现很可能成为市场的一个亮点，”圣路易斯Wells Fargo Investment Institute全球量化策略师Sameer Samana表示。

该行业的季度每股盈余(EPS)料较上年同期增长10.7%，令其成为标普500指数.SPX所有10个行业分项中表现最强劲者。

今年标普非必需消费品指数.SPLRCD上涨约9%，轻松胜过整体标普500指数，后者下滑1%。范围较小的标普零售指数.SPXRT今年已跳涨约19%。

**表现落后个股**

但像Gap(GPS.N)、Staples(SPLS.O)以及Bed, Bath & Beyond (BBBY.O)这类零售商今年股价均下跌，跌幅分别为约37%、30.7%和23.5%，给那些预期该行业会上涨的投资者发出警报。

另一方面，零售股的涨势大多是受直接在线零售商股价上涨带动，比如今年股价翻倍还多的Netflix(NFLX.O)、股价劲扬逾80%的亚马逊(AMZN.O)和涨幅近50%的Expedia(EXPE.O)，他们占据涨幅前四位中的三席。

汽车相关类零售商表现也不错，比如O'Reilly Automotive Inc (ORLY.O)涨逾30%，Advanced Auto Parts (AAP.N)和Autozone (AZO.N)各涨近20%，均受益于汽车销售接近创纪录的表现。

“由于油价便宜，上路汽车增加，大家驾驶出行也增加，所以也会有更多磨损，”Wedbush Equity Management首席投资官Stephen Massocca表示。

Fort Pitt Capital Group的资深股票研究分析师Kim Forrest看好Urban Outfitters (URBN.O)，因为该公司在高端服饰销售方面取得成功，尽管该股今年下跌20%。(完)