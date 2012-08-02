美股连续第四日收低 因德拉吉讲话令人失望

* 欧洲央行维持利率不变,总裁德拉吉的讲话令人失望

* 做市商Knight Capital需要增资,股价暴跌

* 零售销售强劲,主要是依赖折扣

* 道指和标普500指数下跌0.7%,Nasdaq指数回落0.4%

路透纽约8月2日电---美国股市周四连续第四个交易日收低,此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资人失望,他们原本预期央行将立即采取行动遏制欧债危机.

华尔街主要做市商之一的Knight Capital(KCG.N)正为生存而苦苦挣扎,周三该公司的技术故障使其资本蒸发掉4.40亿美元.

但市场关注焦点主要在欧洲央行身上,尽管交易商也在关注周五美国将公布的7月非农就业报告,该报告可能使股市以震荡的走势结束多事的一周.

欧洲央行总裁德拉吉称,欧洲央行将在公开市场买入意大利和西班牙公债,但前提是欧元区各国政府激活救助基金以购买这些公债,这令交易商颇为失望,因上周德拉吉承诺将采取一切行动保卫欧元,许多人当时认为欧洲央行将很快有所行动.

"今天人们都在等待切实的步骤及欧洲央行具体操作方式的概要,但什麽也没公布,"Cetera Financial Group市场策略师Brian Gendreau称.

"市场因'采取一切行动'的言论而上涨,又因没有行动而下跌."

股市上周後期上扬,部分因寄望美联储会出台刺激措施,但主要是因为对欧洲央行采取行动保卫欧元的预期升温.周五将公布的就业报告可能为是否美联储很快将出手提供更明确的指引.

今日公布的数据显示,上周美国初请失业金人数增加,6月工厂订单意外下滑,显示经济走出困境之路艰难.

道琼工业指数.DJI下跌0.71%或92.18点,至12,878.88点;标准普尔500指数.SPX收低10.14点,或0.74%,至1,365.00点.Nasdaq指数.IXIC收跌10.44点,或0.36%,至2,909.77点.

主要股指连跌四日,本周迄今跌幅超过1.5%.

Knight Capital股价狂泻,周三交易失误迫使该公司寻求新的融资.该股崩跌62.8%,报2.58美元,为1998年10月初来最低,盘後该股继续暴跌.

根据汤森路透数据,标准普尔500指数中已有385家企业公布了第二季业绩,其中67%的业绩优於分析师预期,过去四个季度中,优於分析师预期的平均比率为68%.

通用汽车(GM.N)公布第二季获利优於预期,因欧洲亏损小於预期,该股下滑2.6%,报19.14美元.

服装零售商Gap Inc (GPS.N)公布7月和第二季销售後,股价急升12.8%,报33.17美元.但同业Aeropostale ARO.N下调第二季财测,股价暴跌32.8%,报13.08美元.

美国零售商公布的7月销售强於预期,但主要是因打折,不一定暗示今年余下时间消费者支出强劲.

纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约71亿股,高於年内迄今日成交均值67.5亿股.

纽约证券交易所涨跌股之比为约5:8,Nasdaq市场为约5:7.(完)

--编译 于春红/李军;审校 母红

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