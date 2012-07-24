美股收跌 欧洲经济放缓影响美国企业业绩

* 苹果盘後公布的业绩不及预期,股价急挫

* 联合包裹下调2012会计年度财测,德州仪器发出第三季业绩预警

* 思科急跌,因VMWare收购交易将威胁其核心业务

* 道指下跌0.82%,标普500指数收低0.9%,Nasdaq指数回落0.94%

路透纽约7月24日电---美国股市周二下跌,因有迹象显示,欧债危机正不断恶化,且欧洲经济放缓正在损害包括联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)在内的美国企业.

标普500指数连续第三日走低,该指数盘中测试50日移动均线,一旦确认跌穿这一技术支撑位,将引发进一步跌势.

市场尾盘获得提振,因华尔街日报报导称,美国联邦储备理事会(FED,美联储)接近采取进一步举措刺激经济活动和企业招聘.包括主席贝南克在内的美联储官员在近期的讲话中谈到了可能会采取哪些政策举措.贝南克上周在国会作证.

收盘後,消费电子巨擘苹果(AAPL.O)公布季度营收逊於分析师预期,该股盘後急挫,标普500指数和Nasdaq指数期货也应声下滑.

经济晴雨表企业联合包裹(UPS.N)急跌4.6%,报74.34美元,该公司今日稍早公布的第二季业绩不及分析师预期,因全球经济状况存在不确定性.联合包裹拖累道琼交通分项指数.DJT回落1.2%.

"我们正在经历一个调整期,有关欧洲2012年将陷入衰退的议论甚嚣尘上.目前我们从公司业绩上已看到了衰退的端倪,市场对此作出反应,"纽约Dudack Research Group的首席投资策略师Gail Dudack表示.

周二公布的调查显示,美国和欧洲的经济困境7月加剧.欧洲民间部门经济活动可能在较长时间内保持萎缩的势头,因调查显示,区内较小经济体经济滑坡的趋势已开始蔓延到德国和法国.

西班牙周二短债标售的收益率触及欧元面市以来第二高,且欧盟官员称,希腊可能无法实现救助计划中设定的削减债务目标.致使对欧洲的忧虑升级.

美国电话电报公司(T.N)劲挫2.1%,报34.63美元,该公司稍早下调了企业服务业务今年的财测.标普500指数电信股指数.GSPL收跌1.8%.

全球最大的家电生产商惠而浦(WHR.N)重挫7.5%,报62.25美元,因该公司公布的季度获利和营收不及分析师预期,受累于欧洲需求和美元走强.

道琼工业指数.DJI收跌104.14点,或0.82%,至12,617.32点;标准普尔500指数.SPX下跌12.21点,或0.90%,至1,338.31点.Nasdaq指数.IXIC收低27.16点,或0.94%,至2,862.99点.

美联储表示,仍在考虑第三轮量化宽松(QE3),且部分分析师预计,近期公布的疲弱美国经济数据,将促使决策者最早在9月推出此类计划.

"鉴於全球目前的状况,我认为,美联储在未来两次会议上采取行动的可能性不断增加,"康涅狄格州RDM Financial的首席市场策略师Michael Sheldon表示.

汤森路透数据显示,在已公布业绩的145家标普500指数成份股企业中,66.9%的业绩超过预期.过去四个季度,上述比率为68%.

思科(CSCO.O)急跌5.9%,报15.12美元,因VMWare Inc (VMW.N)之前表示,将收购私人所有的Nicira Inc公司,业内人士认为,此举将威胁思科核心的交换机和路由器业务.

成交清淡,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约67.1亿股,今年迄今日均成交量为67.4亿股.

纽约证券交易所下跌股与上涨股之比为22:7,Nasdaq市场的上述比率约为17:7.(完)

--编译 母红;审校 李军

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