美股连跌第五日 因忧虑全球经济和企业盈利

路透纽约1月15日 - 美国股市周四连跌第五日，因银行业绩令人失望，且投资者担心全球经济疲弱可能对美国企业季报带来影响。

能源股延续近期跌势，因美国原油期货下挫逾4%，此前美国经济数据引发投资者对原油需求的担忧。标普能源股指数.SPNY急跌1.2%。

“我们可能会看到全球经济放缓，面对全球经济衰退，股市恐难以一帆风顺、安然无恙，”Advisors Asset Management执行长Scott Colyer说。

标普500指数收在120日移动均线以下，且在一个月以来首次收在2,000点下方，这是一道重要的心理支持位，这表示了该指数后市可能进一步下跌。CBOE波动率指数.VIX连升第五日，上涨4.2%，至22.39。

汤森路透数据显示，对美国企业第四季盈利的预期已大幅下调，目前预期增幅为3.5%，10月1日时估计为11.2%。

标普金融指数.SPSY下滑1.3%。美国以资产计第二大银行--美国银行(BAC.N)公布季度获利下滑14%，因固定收益交易和抵押贷款银行业务营收下滑。美银股价重挫5.2%，报15.20美元，拖累大盘。花旗(C.N)公布季度业绩后，股价急跌3.7%，报47.23美元。

道琼工业指数.DJI收跌106.38点，或0.61%，至17,320.71点；标准普尔500指数.SPX收挫18.60点，或0.92%，至1,992.67点；Nasdaq指数.IXIC回落68.498点，或1.48%，收报4,570.824点。

目前标普500指数自12月29日所及纪录高位已回落4.7%。

瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。

在美国上市的瑞士企业股价攀升。瑞信(CS.N)升1.8%，报23.22美元，诺华制药(NVS.N)跳涨3.9%，至100.58美元，因瑞郎暴涨，使美元计价的股票较便宜。

电子产品零售商百思买(BBY.N)暴跌14.1%，至34.30美元，为表现最差的标普500指数成份股。百思买预计其会计年度头两季的同店销售增长将为持平至下跌。

英特尔(INTC.O)在盘后交易中下滑1.1%，报35.80美元，此前公司公布业绩。

美国12月生产者物价录得逾三年来最大降幅，因能源成本骤降。今日公布的另外两项数据显示，纽约州和大西洋沿岸中部地区的制造业活动喜忧参半。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约79亿股，高于过去五个交易日的均值73亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,995和1,091，比率为1.83:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为2,152和603，比率为3.57:1。

27只标普500指数成份股触及52周新高，17只触及52周新低；30只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，134只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 李爽)

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