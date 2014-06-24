美股回落 伊拉克忧虑抵消数据引发的乐观情绪

路透纽约6月24日 - 美国股市周二走低，因美国经济数据早盘引发的乐观情绪消退，对伊拉克冲突的担忧促使投资者锁定获利，拖累道指录得逾一个月最大单日跌幅。

美国今日公布6月消费者信心数据增幅超预期，5月新屋销售涨幅也强于预期，这是经济改善的最新迹象，进一步证明经济在受严冬牵制后已经重拾动能。

标普500指数攀升至1,968.17点的纪录新高，之后在中午转跌。在周一小跌前，标普500指数连升六日。周二道指跌幅为5月20日来最大。

午后市场担心伊拉克战乱升级，美股回吐涨幅。美国国务卿克里敦促伊拉克库尔德自治地区的领导人在面对逊尼派叛军的攻击时要站在伊拉克政府这边。

“市场可能目前更关心伊拉克局势，”Wedbush Equity Management LLC董事总经理Stephen Massocca表示。

“市场自6月12日以来几乎是一路上行，目前在区间顶端，所以出现一些回落并不意外。”

美国经济谘商会周二公布，6月美国消费者信心升至2008年1月以来最高的85.2，分析师预估为83.5。5月消费者信心指数被下修至82.2，前值为83.0。

美国商务部周二公布，5月新屋销售年率为50.4万户，为2008年5月来最高，预估为44.0万户，4月修正后为42.5万户，前值为43.3万户。美国5月新屋销售较前月猛增18.6%，增幅为1992年1月来最大，4月为修正后为增长3.7%，前值为增长6.4%。费城地产股指数.HGX升0.6%。

另一数据显示，按季节调整后，4月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.2%，低于分析师预估的上升0.8%。

道琼工业指数.DJI收跌119.13点，或0.7%，至16,818.13点；标准普尔500指数.SPX收挫12.63点，或0.64%，至1,949.98点.Nasdaq指数.IXIC 下跌18.32点，或0.42%，至4,350.36点。

美国最大的连锁药店Walgreen Co WAG.N公布第三季业绩，并撤回2016年盈利和营收预估后股价下滑1.7%，报72.48美元。

生物科技股为盘中亮点，Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX.O)宣布治疗囊性纤维变性的药物组合在临床试验最后阶段取得进展后，股价放量暴涨40.4%，报93.53美元。Nasdaq生物科技股指数.NBI攀升1%。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有56.9亿股股票换手，略高于本月迄今的日成交均值56.1亿股。

纽约证交所上涨个股和下跌个股家数分别为1,130和1,920，Nasdaq市场则为766和1,863。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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