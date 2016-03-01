美国股市升幅创一个月来最大 因经济数据强劲

路透3月1日 - 美股周二升幅创一个月来最大，金融股和科技股领升，此前强劲的美国制造业和建筑业数据显示美国经济积累动能。

标普500指数收高2.39%，令该指数在今年迄今的跌幅缩减至3%，1月深度下跌后，标普500指数在近几周有所反弹。苹果股价上涨，扶助Nasdaq指数录得8月来最大单日涨幅。

美国2月制造业活动连续第五个月萎缩，但处于困境的制造业显露出企稳迹象，因新订单保持稳定，库存状况改善。

周二发布的其它数据显示，2月汽车销售增加，主要汽车厂商公布销售较去年同期大幅增加；1月建筑支出大涨至2007年以来最高水平，这是经济在去年第四季放缓后重拾动能的最新迹象。

“去年8月以来市场最关心的是什么? 是(担心)中国经济放缓将对全球其他地方造成影响，”National Securities首席市场策略师DonaldSelkin说。“现在我们预计几乎没有可能出现经济衰退。”

近几个月，油价变动和股市息息相关，周二它们继续从近期低点反弹，美国原油期货上涨2%。

CBOE波动率指数下跌13.87%，至12月31日来最低水准，显示投资者对股市的信心增强。

道琼工业指数.DJI收升348.58点，或2.11%，至16,865.08点；标准普尔500指数.SPX上涨46.12点，或2.39%，至1,978.35点；Nasdaq指数.IXIC上升131.65点，或2.89%，至4,689.60点。

标普500指数和道指均录得1月29日来最大单日百分比涨幅。标普500指数重返50日移动均线以上，为市场人气改善的迹象。

标普500指数10大类股中，有九个板块录得的升幅在1%或以上。

金融股.SPSY 急升3.54%，摩根士丹利(MS.N) 和花旗集团(C.N) 升幅均超过5%。金融股是今年迄今表现最差的板块，跌幅约为9%，部份因担心能源企业将出现债务违约。

科技股.SPLRCT劲涨3.08%。苹果(AAPL.O) 急升3.97%，对标普500指数和Nasdaq指数带来最大的提振。

公用事业股.SPLRCU下滑0.49%。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)劲涨7.15%，福特汽车(F.N)上涨4.64%，此前数据显示，2月美国汽车销售强劲。

特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)下跌2.91%，至186.35美元，此前一具影响力的空头卖家Citron Research预计，该公司股价可能在年底前跌至100美元，因供需问题。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,550家和533家。Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,117家和690家。

标普500指数成份股有九只触及52周新高，没有成份股触及新低；有38只Nasdaq指数成份股触及52周新高，49只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约88亿股成交，和过去20日的平均日成交量88亿股一致。(完)