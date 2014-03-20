美股受数据提振反弹 金融股涨幅居前

* 3月费城联储制造业指数远胜预期

* 金融股涨幅居前

* 投资者重新评估叶伦的讲话

* 道指上扬0.7%，标普500指数收高0.6%，Nasdaq指数收涨0.3%

路透纽约3月20日 -美国股市周四上涨，此前一系列经济数据直指美国经济持续改善，且投资人再度评估美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话。叶伦周三的言论引发市场臆测美联储将较预期提早升息。

在过去数周很多投资者将疲弱的经济数据归因于冬季严寒天气后，今日劳工部发布的报告显示，上周美国请领失业金人数徘徊在三个月低位附近。费城联储制造业数据显示，3月大西洋沿岸中部地区制造业活动反弹，显示经济动能可能正在增强。

Wedbush Equity Management LLC的董事总经理StephenMassocca表示，“我没有看到任何让我雀跃的东西，但今日的数据更多的是显示经济正在逐步积聚动能，缓慢改善。”

与经济成长休戚相关的金融股涨幅居前，标普金融股指数.SPSY上扬1.7%。收盘后，美联储表示，参加年度压力测试的30家银行中，有29家达到了最低资本充足率要求。

摩根大通(JPM.N)跳升3.1%，报60.11美元，自2000年4月以来首次升穿60美元。花旗(C.N)劲扬2.6%，报50.22美元。

美联储主席叶伦周三在上任后的首次记者会上暗示，联储将在明年上半年首次升息。她估计，联储结束刺激计划到首次升息之间的“相当长一段时间”可能是指六个月。分析师原本普遍预计，联储将在明年下半年升息。

Massocca称，“她的意思是，可能是六个月，因为如果数据良好，他们将这么做。但今天的数据并未让我看到任何经济起飞的迹象。”

道琼工业指数.DJI收高108.88点，或0.67%，至16,331.05点；标准普尔500指数.SPX上涨11.24点，或0.6%，至1,872.01点；Nasdaq指数.IXIC收升11.684点，或0.27%，至4,319.286点。

标普500指数与纪录收盘高位只有约6个点的差距，但市场上涨时成交一直较为清淡，暗示市场上涨时还不够笃定。路透对分析师进行的最新调查预计，2014年底标普500指数将触及1,950点，较当前水平高不到5%。

预计周五成交将放量，因有数个期权合约到期的同时，还有多个指数调整权重。瑞士信贷估计，标普500指数调整权重，将产生总计140亿美元的成交额，其他指数调整权重，也将带来60亿美元的成交额。

市场继续关注地缘政治忧虑，之前俄罗斯军队占领了多个乌克兰海军基地，其中包括位于克里米亚塞瓦斯托波尔港的一个海军司令部。

美国总统奥巴马周四宣布，对包括俄总统普京的亲信在内的俄罗斯政要实施制裁，因俄罗斯加快吞并克里米亚的进程，并增强在该地区的军力。

俄罗斯还以颜色，对九名美国官员和议员实施报复性制裁，并警告西方国家，将对“任何敌对行动”以牙还牙。

尽管美国企业在该地区没有很大的敞口，但投资者仍然担忧紧张局势升级可能造成的后果。

Lennar Corp (LEN.N)报告因价格上涨，首季获利猛增。周三同业KBHome(KBH.N)发布了同样强劲的业绩，均为楼市表现良好的信号。但今日公布的楼市数据显示，美国2月成屋销售触及19个月低位。

Lennar股价急跌2.5%，报40.32美元。KBHome收跌2.7%，报18.21美元。PHLX房屋指数.HGX下挫1.2%。

Nasdaq市场涨幅因大型互联网股票表现疲弱而受限。亚马逊(AMZN.O)下跌1.1%，报368.97美元。FacebookInc(FB.O)回落1.9%，报66.97美元。

市场成交清淡，根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有59亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值67亿股。

纽约证交所，上涨股和下跌股分别为1,468家和1,547家，Nasdaq市场则分别为1,384家和1,229家。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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