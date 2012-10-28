美股几收平盘 受苹果从日低强劲反弹支撑

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
* 道指收高0.03%,标普500指数微跌0.07%,Nasdaq指数收高0.06%
* 苹果业绩令人失望,但股价仅收低0.9%
* 美国第三季经济成长加速,但仍疲弱
* 本周道指收跌1.8%,标普500指数收挫1.5%,Nasdaq指数回落0.6%
路透纽约10月26日电---美国股市周五收盘基本持平,在小跌後反弹,逢低吸纳的买家推动苹果(AAPL.O)从低位反弹,他们还买入近期因业绩令人失望而受创的个股.
但本周股市下滑,因一系列企业公布疲弱业绩,特别是美国跨国公司.
苹果从日低强劲反弹,但仍收低0.9%,报604美元.这一全球市值最大的上市公司周四收盘後公布的利润率前景疲弱,令分析师意外,且该公司季度盈利和iPad销售也不及预期,周五盘中该股一度跌至591美元.
半导体股指数.SOX升0.5%,因包括英特尔(INTC.O)在内的多家企业从上周跌势中反弹,当时英特尔公布的净利和营收不及预期.英特尔收高1.2%,报21.95美元.
"由於投资人选择逢低买入苹果,我认为这给予市场更多信心买入其他个股."Wedbush Morgan高级交易员Michael James表示.
美国公布第三季经济成长2%,优於预期,但投资人对此无甚反应.该数据证实了经济复苏将缓慢的分析师观点.
道琼工业指数.DJI小升3.53点,或0.03%,至13,107.21点;标准普尔500指数.SPX收跌1.03点,或0.07%,至1,411.94点.Nasdaq指数.IXIC微升1.83点,或0.06%,至2,987.95点.
本周,道指收跌1.8%,标普500指数收挫1.5%,Nasdaq指数回落0.6%.
汤森路透数据显示,在迄今已经公布业绩的标普500指数成份股企业中,62.5%业绩胜预期,略高於62%的均值.
但本季营收表现不佳,仅有36.9%的企业营收优於预期,历史均值为62%.
亚马逊(AMZN.O)未受市场颓势影响,大涨6.9%,报238.24美元,因分析师表示,其支出计划将损及利润,但长远而言会提振获利.
投资人部分注意力周五可能受到有关飓风Sandy消息的干扰.下周初该飓风会在包括纽约在内的美国东海岸登陆.此前其横扫加勒比,已造成至少41人死亡.
纽约证交所表示,计划正常交易,但如有必要会有应急方案保持市场运作.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约60.2亿股.
纽约证交所涨跌股之比为约12:17,Nasdaq市场则为约5:7.(完)
--编译 李军;审校 母红
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