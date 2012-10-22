美股道指和标普500指数基本收平

* 卡特彼勒获利优於预估,但营收不及预期

* Freeport-McMoRan获利骤降,股价下滑

* 一财团将以16亿美元购买Ancestry.com,并将其私有化

* 道指小升0.02%,标普500指数小涨0.04%,Nasdaq指数升0.38%

路透纽约10月22日电---美国股市道指和标普500指数周一尾盘反弹,收盘基本持平,强於预期的企业获利抵销了对全球成长放缓损及公司营收的忧虑.

科技股周一领升,且推动Nasdaq指数上扬0.4%,因苹果(AAPL.O)跳升4%至634.03美元.苹果将在周四公布业绩.

标普500指数周一收盘略低於其50日移动均线切入位1,434点,这被视为一强劲支持位,日内大部份时间该指数远低於该水平.

卡特彼勒是最新一家公布的季度获利优於预期的企业,但营收不及预期.公司股价早盘下跌,但收升1.5%,至85.08美元.

卡特彼勒年内第二次下调其2012年业绩预估,因为全球需求放缓.

美国企业的盈利普遍优於经下调後的市场预期,但营收疲弱,且仍然不断有企业发出获利预警.

"企业季报的问题在於明年和下一季前景预估可能较人们所预期的略差,"Cozad Asset Management投资顾问及投资组合经理Bryant Evans说.

根据汤森路透数据,标普500指数成份企业中有123家企业公布了业绩,当中60.2%的企业公布的获利高於分析师预期,但61%的企业营收预估低於市场预期.

根据汤森路透数据,第三季企业获利较上年同期料下跌2.4%.

道琼工业指数.DJI小涨2.38点,或0.02%,至13,345.89点;标准普尔500指数.SPX微升0.63点,或0.04%,至1,433.82点.Nasdaq指数.IXIC上扬11.33点,或0.38%,至3,016.96点.

盘後交易中,雅虎(YHOO.O)上涨2.5%,至16.17美元,此前公司公布业绩.在常规交易时段,雅虎收跌0.4%,报15.77美元.

在常规交易时段,矿业公司Freeport-McMoRan (FCX.N)下挫1.5%,至40.58美元,此前公司称第三季获利骤降,且逊於分析师的预估,因为在印尼的黄金产量大幅减少.

上升个股方面,博地能源(Peabody Energy)BTU.N股价暴涨11.8%,至28.95美元,此前公司公布的第三季获利优於分析师预期,因美国业务毛利润率改善及澳州销售增加抵销了价格下跌的影响.

Ancestry.com Inc ACOM.O股价跳升8%,至31.51美元,此前该公司表示,以欧洲私募股权公司Permira牵头的财团将以16亿美元的价格购买该公司.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约58亿股,今年迄今日成交均值为65.2亿股.

纽约证交所涨跌股之比为约14:15,Nasdaq市场涨跌股数量接近,分别为1,219和1,233股.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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