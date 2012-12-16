美股收低 因苹果下跌及财政悬崖的不确定性

* 苹果下跌,令Nasdaq指数承压

* 财政悬崖磋商使买盘不旺

* 11月美国消费者物价指数下跌

* 道指下跌0.3%,标普500指数下滑0.4%,Nasdaq指数跌0.7%

路透纽约12月14日 - 美国股市周五收跌,再次受苹果下跌打压,且因为美国"财政悬崖"磋商存在不确定性,投资人减持一些股票.

Nasdaq指数本周连跌第二周.三大股指本周小幅收低.

苹果(AAPL.O)下滑3.8%,至509.79美元,此前瑞银将该公司目标价从780美元下调至700美元.美国最大市值企业苹果过去三个月受到重创.周五苹果股价下跌,此前其iPhone 5在中国上市的反应不热络.

标普信息科技指数.GSPT下跌1%,因苹果下跌及Jabil Circuit Inc (JBL.N)下跌5.5%,至17.51美元,此前瑞银下调Jabil Circuit目标价.

避开财政悬崖的协议将无法在2013年初前达成的可能性不断上升.美国政界就财政悬崖的磋商进展反覆使市况处于清淡期间的股市裹足不前.

"我们面临不确定性,这种情况将持续至明年1月.这使所有人都按兵不动,股市呈横盘走势,"Cabrera Capital Market Incs高级股市交易商Larry Peruzzi说.

美国总统奥巴马和众议院议长贝纳周四在白宫会晤,商讨如何避开将于2013年初实施的增税及减支举措.

道琼工业指数.DJI收跌35.71点,或0.27%,至13,135.01点;标准普尔500指数.SPX收挫5.87点,或0.41%,至1,413.58点.Nasdaq指数.IXIC下跌20.83点,或0.70%,至2,971.33点.

本周,道指下跌0.2%,标普500指数下滑0.3%,Nasdaq指数下跌0.2%.

在Nasdaq指数下跌个股中,芯片制造商高通(QCOM.O)大跌4.7%,至59.83美元.一半导体指数.SOX下滑0.7%.

美国运通(AXP.N)股价下跌1.9%,至56.65美元,是道指成份企业中第二大下跌个股.

投资人担忧美国触发财政悬崖将导致该国经济再次陷入衰退.尽管预期美国最终将达成协议,但旷日持久的协商,如2011年就美国举债上限的持续磋商一样,可损及市场信心.

电子零售商百思买(Best Buy)(BBY.N)暴跌14.7%,至12.05美元,此前百思买决定将公司创始人舒尔茨(Richard Schulze)向该公司提出收购要约的截止日期延长.周四,百思买暴涨多至19%,因报导称舒尔茨料将在本周向百思买提出收购要约.

周五公布的经济数据方面,美国11月消费者物价指数为六个月首次下跌,直指美国通胀压力不大.另一报告显示11月制造业以八个月来最快速度扩涨.

中国数据令人鼓舞,汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值升至14个月高位.消息似乎扶助了美国材料类企业,包括美国钢铁(X.N)上升6.8%,至23.85美元.标普材料类指数.GSPM升0.9%.

市场成交量约58亿股,今年以来日均成交量为65.2亿股.

纽约证交所下跌与上涨股票比例约8比7,Nasdaq跌涨股数量为1,241和1,196.(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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