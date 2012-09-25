美股收低 卡特彼勒与苹果跌势拖累大盘

* 卡特彼勒调降获利预估後股价下跌

* 标普500指数连跌四日

* 旧金山联储总裁威廉姆斯预计美联储明年扩展购债计划规模

* 道指收低0.8%,标准普尔500指数跌1.1%,Nasdaq下挫1.4%

路透纽约9月25日电---标准普尔500指数周二录得自6月以来最大单日跌幅,受卡特彼勒(CAT.N)的跌势拖累.该公司调降了2015年获利预估,成为最新一家对全球疲弱的经济复苏敲响警钟的大型美国公司.

苹果(AAPL.O)连续第二日表现疲弱,令科技股承压.苹果股价跌2.5%至673.54美元,因其最新款手机上市後脱销,引发对其供应能力的担忧.

重型设备生产商卡特彼勒周一表示,下调财测是因为全球增长疲弱.其他最近下调业绩预估的公司包括联邦快递(FDX.N)和Norfolk Southern (NSC.N).

卡特彼勒连续第二日成为道指的最大拖累,重挫4.2%至87.01美元,并创下5月以来最大单日百分点跌幅.

周二美股的下跌抹去了稍早因资产组合经理在季末前"粉饰账面"而录得的涨幅.此外,美国9月消费者信心指数好於预期,也一度扶助股市上扬.

"市场曾大涨,并摆脱忧虑困扰.眼下市场变得紧张,买家在寻找不那麽大举突进的理由,"Piper Jaffray股票承销主管Jim Fehrenbach表示.

道琼工业指数.DJI收跌101.37点,或0.75%,至13,457.55点;标准普尔500指数.SPX收跌15.30点,或1.05%,至1,441.59点.Nasdaq指数.IXIC回落43.06点,或1.36%,至3,117.73点.

标普500指数今日跌幅为6月25日来最大,Nasdaq指数跌幅则为7月20日来最大.

标普500指数9月迄今累积上扬2.5%,9月通常是市场走势艰困的一个月,且股市在近期触及近五年来最高.

本季度迄今,标普500指数累积上扬5.8%,主要是欧洲央行和美国联邦储备委员会(FED,美联储)近期采取行动刺激经济以来录得的涨幅.

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一称,他预计美联储将在明年扩大购债计划规模,以采取更大规模的举措来压低失业率.但费城联储总裁普洛瑟周二则表示,最新推出的货币刺激举措对提振经济成长和压低失业率成效将不大.

美国经济咨商会今日公布的数据显示,美国消费者信心9月跳升至七个月最高水平.

另外两项数据显示,7月房价进一步攀升,但涨幅不及上月.

全球最大的Linux操作系统分销商Red Hat (RHT.N)急跌4.3%,报55.08美元,之前该公司报告经调整後的季度获利低於预期,该公司还调降了全年营收预估区间的高端.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约67.5亿股,今年日成交均值为65.4亿股.

纽约证交所涨跌股之比为约4:11,Nasdaq市场约为1:2.(完)

--编译 李春喜/母红;审校 母红/利棣儿

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