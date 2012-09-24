美股三大股指全线收低 卡特彼勒财测与德国经济数据打击人气

* iPhone手机供应担忧打击苹果股价下跌

* 德国9月企业景气判断指数下降

* 卡特彼勒财测令人失望

* 道指收低0.2%,标准普尔500指数跌0.2%,Nasdaq指数跌0.6%

路透纽约9月24日电---美国股市周一收盘小跌,因卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)的财测令人失望,而且德国企业景气判断指数下降,加剧了全球经济仍将疲弱的担忧.

在美股收盘前,卡特彼勒调降2015年获利预测,其股价收低0.9%至90.87美元,为道指的主要拖累.

德国9月企业景气判断指数连续第五个月下跌,表明欧洲最大的经济体濒临衰退,而且欧债危机仍未解决.

对全球经济增长停滞的担忧也反应在能源与科技板块,标普科技股指数.GSPT跌0.8%.

不过标普500指数本季料上涨7%.投资者很可能会在季度末前"粉饰账面",基金经理会在投资组合中加入最近表现优异的个股.

"虽然对冲基金仍然做空市场,但随着季末来临,如果近期股市小涨我也不感到意外,"RDM Financial首席市场策略师Michael Sheldon表示.

股市上涨主要与央行的刺激计划有关.欧洲央行在9月6日宣布了公债购买计划,美国联邦储备委员会(美联储,FED)在一周之後也宣布了第三轮量化宽松,希望提振经济并降低美国失业率.

道琼工业指数.DJI小跌20.55点,或0.15%,至13,558.92点;标准普尔500指数.SPX收跌3.26点,或0.22%,至1,456.89点.Nasdaq指数.IXIC回落19.18点,或0.6%,至3,160.78点.

尽管新款iPhone脱销,苹果(AAPL.O)股价仍下跌1.3%,至690.79美元,拖累Nasdaq收低.市场忧虑苹果新手机的生产速度无法满足市场需求.

在其他备受关注的下跌科技股中,Facebook (FB.O)重挫9.1%,至20.79美元.该股是Nasdaq市场交投最活跃的个股.

能源股方面,费城油类服务业指数(PHLX oil service sector index).OSX跌1.4%,美国原油跌1%,结算价报每桶91.93美元.对全球需求的忧虑令原油上周下挫逾6%.

不过,第三季迄今,能源股表现良好,标普能源指数.GSPE迄今累计大涨10.6%.

房屋建筑商Lennar Corp (LEN.N)下跌1.5%,报36.96美元,尽管公司公布第三季获利及营收大幅增长.

在Lennar Corp公布业绩前,KB Home (KBH.N)也发布类似的强劲财报,同样显示楼市正迈向复苏.

在周一跌幅居前的个股中,Peregrine Pharmaceuticals(PPHM.O)称,发现第三方承包商对其实验性肺癌药物进行的中期研究结果有严重出入.公司股价崩跌78.5%,至1.16美元.(完)

--编译 李春喜/利棣儿;审校 母红

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