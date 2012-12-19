美股收低 因财政悬崖磋商陷入僵局

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 标普500指数下跌,此前录得一个月来最好的两天表现
* 通用汽车急升,该公司将向美国政府买回公司股票
* 甲骨文上涨,因软件销售提振获利
* 道指下跌0.7%,标普500指数跌0.8%,Nasdaq指数下滑0.3%
路透纽约12月19日 - 美国股市周三尾盘下跌,日内收低,因华盛顿围绕避免年底财政危机的谈判又生枝节,尽管投资者仍预计会达成协议.
标普500指数下滑,此前连升两天,令该指数升至两个月最高收位.防御类股领跌,包括医疗保健股和必需消费品类股.
通用汽车(GM.N)急升6.6%,至27.18美元,没有跟随大盘頽势.此前该公司称,将向美国财政部买回公司股票,财政部计划在未来15个月卖出其所持余下的通用汽车股票.
美国总统奥巴马和共和党议员正努力达成协议,以避开将于2013年初启动的增税和减支举措,许多分析师认为这些举措将令美国陷入衰退.
美国众议院议长贝纳在一分钟记者会上表示,众议院将会通过一项提议.但总统奥巴马此前已表示将会否决该提议,因该提议将许多富裕美国人免遭增税.奥巴马已同意降低老年人的福利.
"我的猜想是他们接近达成协议,而眼下看似协议将因人为的或正当的理由告吹,"对冲基金Platinum Partners总裁Uri Landesman表示.
他称如果市场认为面临无法达成协议的真正威胁,标普500指数可能跌穿1,400点.目前标普500指数接近1,435点,离两个月高位不远.
CBOE波动性指数.VIX大涨11.5%,报17.36,但仍相对稳定.其14日、50日和200日移动均线都在1.1点的区间内.
Landesman表示,VIX保持稳定显示"多头仍控制市场".
在经济扩张时期有出众表现的银行和能源股引领近期升势,显示美国股市关注焦点开始转向经济成长,不再纠缠预算谈判问题.
周三跌势由防御类股引领,标普保健股指数.GSPA跌1.1%.
道琼工业指数.DJI下跌98.99点,或0.74%,至13,251.97点.标准普尔500指数.SPX下滑10.98点,或0.76%,至1,435.81点.Nasdaq指数.IXIC下跌10.17点,或0.33%,至3,044.36点.
Herbalife Ltd (HLF.N)暴跌12.1%,报37.34美元,此前全球最大的对冲基金经理人之一William Ackman表示,正作空该股.
甲骨文ORCL.O大涨3.7%,报34.09美元,扶助限制Nasdaq指数跌幅,此前该公司公布的季度盈利胜预期,因软件销售增长强劲.
Knight Capital Group Inc (KCG.N)同意以14亿美元被Getco Holdings收购后,大涨5.4%,报3.51美元.
中国数字化媒体集团分众传媒FMCN.O周三称,同意被由私募股权基金凯雷投资集团(Carlyle Group)牵头的财团以约36亿美元的价格收购.分众传媒股价上涨6.7%,报25.52美元.
美国公布的数据显示,11月建筑许可升至近四年半最高水准.PHLX住房类股指数.HGX跌0.8%,但今年因楼市复苏而累计大涨了66.4%.
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为69亿股,高于年内迄今64.5亿股的日成交均值.
纽约证交所和Nasdaq市场上涨与下跌股票数量大致相当.(完)
(编译 李军; 审校 张涛)
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