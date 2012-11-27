美股收低 因参议院民主党领袖里德对财政悬崖磋商表示失望

* 更多公司宣布派发特别股息以避税

* 消费者信心升至逾四年高位,房价上涨

* 道指收跌0.7%,标普500指数下滑0.5%,Nasdaq指数回落0.3%

路透纽约11月27日电---美国股市周二在震荡交投中收跌,此前美国参议院民主党领袖里德表示,对两党议员的财政悬崖磋商"毫无进展"感到失望.

股市在日内多数时间持平,但在里德发表讲话後急跌,表明投资者仍对政治争斗感到不安.受里德言论推动,芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)上涨.

"也许是市场感到,(上周)感恩节前的合作姿态正演变为更明显的政治顽固立场,"美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby指出.

"在构建(政治)共识框架方面,华尔街感到时间紧迫,"她说.

市场聚焦于国会和白宫能否就如何避免明年初自动实施的约6,000亿美元增税减支达成一致.

由於预算磋商久拖不决,拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands)(LVS.N)和Supertex SUPX.O宣布派发特别股息,以帮助投资者躲避明年初可能调高的税负.采取这种做法的公司越来越多.

提高股息和资本利得税是华盛顿磋商的一部分,而且即便达成协议,也可能提高.

拉斯维加斯金沙股票跳涨5.3%,至46.36美元;Supertex劲升6.9%,报18美元.

标准普尔500指数周二虽然录得八个交易日来的最大跌幅,但只是温和下跌,表明交易员不愿大举抛售,因若两党达成财政协议可能引发股市上扬.标准普尔500指数再度收在重要心理关口1,400点下方.上周该指数上涨约4%,收复该水准.

CBOE波动率指数.VIX升2.7%,收报15.92.在纽约下午2点至3点之间,该指数一度大涨3.9%.

道琼工业指数.DJI下跌89.24点,或0.69%,至12,878.13点;标准普尔500指数.SPX下滑7.35点,或0.52%,至1,398.95点.Nasdaq指数.IXIC跌8.99点,或0.30%,至2,967.79点.

华府财政磋商盖过了经济数据强劲的影响,包括企业计划支出增加,以及消费者信心指数触及四年多来最高水平.

美国9月房价连续第八个月上涨,进一步证明楼市持续反弹.M/I Homes(MHO.N)股价升2.1%至22.36美元.KB Home(KBH.N)涨1.1%至14.61美元.

"只要利率水平像现在这麽低,楼市肯定会反弹,"HighTower Advisors董事总经理Brian Amidei说.

消费者需求方面也出现利好迹象.康宁公司(Corning)(GLW.N)称预期用於智能手机和平板电脑中的金刚玻璃全年营收料将接近10亿美元.随後公司股价蹿升6.9%,报每股12.13美元.

食品生产商RalcorpRAH.N大涨26.4%至88.80美元,因此前ConAgra Foods(CAG.N)与之签署协议,将以50亿美元价格收购Ralcorp.同样的,ConAgra Foods股价也上扬4.7%,报29.63美元.

油气钻井商McMoRan ExplorationMMR.N股价单日大挫15.2%至8.18美元,因公司公布的墨西哥湾油井的最新油气勘探前景令人失望.

纽约证交所、Nasdaq成交量约为59亿股,低於年内迄今日均约65亿股的水平.

纽约证交所上涨与下跌股数比为4:5,而在Nasdaq则为5:6.

--编译 肖群英/梁睿雪;审校 张涛/程琳

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