美股收低 因参议院民主党领袖里德对财政悬崖磋商表示失望

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
* 更多公司宣布派发特别股息以避税
* 消费者信心升至逾四年高位,房价上涨
* 道指收跌0.7%,标普500指数下滑0.5%,Nasdaq指数回落0.3%
路透纽约11月27日电---美国股市周二在震荡交投中收跌,此前美国参议院民主党领袖里德表示,对两党议员的财政悬崖磋商"毫无进展"感到失望.
股市在日内多数时间持平,但在里德发表讲话後急跌,表明投资者仍对政治争斗感到不安.受里德言论推动,芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)上涨.
"也许是市场感到,(上周)感恩节前的合作姿态正演变为更明显的政治顽固立场,"美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby指出.
"在构建(政治)共识框架方面,华尔街感到时间紧迫,"她说.
市场聚焦于国会和白宫能否就如何避免明年初自动实施的约6,000亿美元增税减支达成一致.
由於预算磋商久拖不决,拉斯维加斯金沙公司(Las Vegas Sands)(LVS.N)和Supertex SUPX.O宣布派发特别股息,以帮助投资者躲避明年初可能调高的税负.采取这种做法的公司越来越多.
提高股息和资本利得税是华盛顿磋商的一部分,而且即便达成协议,也可能提高.
拉斯维加斯金沙股票跳涨5.3%,至46.36美元;Supertex劲升6.9%,报18美元.
标准普尔500指数周二虽然录得八个交易日来的最大跌幅,但只是温和下跌,表明交易员不愿大举抛售,因若两党达成财政协议可能引发股市上扬.标准普尔500指数再度收在重要心理关口1,400点下方.上周该指数上涨约4%,收复该水准.
CBOE波动率指数.VIX升2.7%,收报15.92.在纽约下午2点至3点之间,该指数一度大涨3.9%.
道琼工业指数.DJI下跌89.24点,或0.69%,至12,878.13点;标准普尔500指数.SPX下滑7.35点,或0.52%,至1,398.95点.Nasdaq指数.IXIC跌8.99点,或0.30%,至2,967.79点.
华府财政磋商盖过了经济数据强劲的影响,包括企业计划支出增加,以及消费者信心指数触及四年多来最高水平.
美国9月房价连续第八个月上涨,进一步证明楼市持续反弹.M/I Homes(MHO.N)股价升2.1%至22.36美元.KB Home(KBH.N)涨1.1%至14.61美元.
"只要利率水平像现在这麽低,楼市肯定会反弹,"HighTower Advisors董事总经理Brian Amidei说.
消费者需求方面也出现利好迹象.康宁公司(Corning)(GLW.N)称预期用於智能手机和平板电脑中的金刚玻璃全年营收料将接近10亿美元.随後公司股价蹿升6.9%,报每股12.13美元.
食品生产商RalcorpRAH.N大涨26.4%至88.80美元,因此前ConAgra Foods(CAG.N)与之签署协议,将以50亿美元价格收购Ralcorp.同样的,ConAgra Foods股价也上扬4.7%,报29.63美元.
油气钻井商McMoRan ExplorationMMR.N股价单日大挫15.2%至8.18美元,因公司公布的墨西哥湾油井的最新油气勘探前景令人失望.
纽约证交所、Nasdaq成交量约为59亿股,低於年内迄今日均约65亿股的水平.
纽约证交所上涨与下跌股数比为4:5,而在Nasdaq则为5:6.
--编译 肖群英/梁睿雪;审校 张涛/程琳
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