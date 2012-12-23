美股收挫 共和党避免“财政悬崖”计划未获足够支持

* 贝纳计划未获足够支持,市场信心下挫

* Herbalife连挫八个交易日

* 银行股下滑,花旗集团和美国银行股价走软

* 道指跌0.91%,标普500指数跌0.94%,Nasdaq指数跌0.96%

路透纽约12月21日 - 美国股市周五收低,共和党提出的一项避免"财政悬崖"的计划周四晚间未能获得足够多的支持,这打压了在2013年前达成协议的期望.

但股市尾盘仍勉力从日低反弹,本周三大股指仍收高,标普500指数累计涨1.2%.

市场波动,因对达成预算协议的信心受挫,另外也因选择权和股指期货季度到期.CBOT波动性指数.VIX收在日高下方.

贝纳本来希望在众议院通过所谓的"B计划"来展示共和党内部的团结一致.这份"B计划"要求把对美国最富裕人群的加税范围限制在年收入达到100万美元的家庭,加税范围远远小于奥巴马的期望.但贝纳未能在党内争取到足够支持,故取消了投票.很多保守的共和党议员都反对增税,即使是对收入最高的阶层.

这场戏剧性的转变令避免财政悬崖的努力陷入混乱.如果不能达成协议,明年初将自动启动的6,000亿美元节支增税举措可能将美国经济拖入衰退.

"B计划未获支持令人失望,即便不是非常令人意外,但目前前景非常不明朗,市场最讨厌这样."Morgan Creek投资部门董事总经理Mike Hennessy表示.

但三大股指跌幅不到1%,显示投资人认为经济不会因未达成协议而受到过度伤害.JMP Securities总裁Mark Lehmann表示.

"我认为如果到1月中,磋商还是这样,你就要担心了,但我认为不会到那一步."

Herbalife (HLF.N)连跌八日,投资人Bill Ackman近期开展了作空该股的行动.该股暴跌19%,报27.27美元,本周骤降超过35%.

银行股今日领跌.花旗集团(C.N)大跌1.6%,报39.49美元,美国银行(BAC.N)跌1.9%,报11.29美元,KBW银行股指数.BKX跌1.19%.

周五为"四巫聚首日",即股指期货和选择权,股票选择权和股票期货季度到期日,这也是波动性被放大的部分原因.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量约为85.9股,高于年内迄今的日成交均值64.7亿股.

道琼工业指数.DJI下跌120.72点,或0.91%,至13,191.00点.标准普尔500指数.SPX跌13.54点,或0.94%,至1,430.15点,Nasdaq指数.IXIC下滑29.38点,或0.96%,至3,021.01点.

"还好,今日大跌可能不足以明显改变技术面--除非跌势恶化."选择权研究公司McMillan Analysis Corp总裁Larry McMillan在研究报告中表示.

今日公布的一轮经济数据显示经济在11月意外坚韧,消费者支出增幅为三年来最大,企业投资指标跳升.

但另一数据显示消费者信心在12月下滑,标普零售股指数.SPXRT跌1.2%.

美国上市的黑莓机生产商Research in Motion RIMM.O暴跌22.7%,报10.91美元,周四该公司公布用户数量首次下降,而且制定了改革黑莓手机服务收费方式的计划.分析师称,这一调整服营收务模式的计划将给RIM高利润率的服务业务带来压力.服务业务占RIM营收的约三分之一.(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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