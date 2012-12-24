美股小幅收低 预算僵局令“圣诞老人升势”开局受挫

* "财政悬崖"谈判僵局持续至节日后

* 股市提前收盘,成交清淡

* 技术面直指"圣诞老人升势"

* 道指收低0.4%,标普500指数跌0.24%,Nasdaq指数跌0.28%

路透纽约12月24日 - 美国股市周一小幅收低,投资者持续担心美国国会将无法达成协议以避免"财政悬崖",这可能会引起市场波动,由此引发的谨慎情绪压制了投资热情.市场通常在年底最后一周和年初前两个交易日呈现季节性强势.

投资人押注国会将达成协议,避免明年年初将生效的多数节支措施.这扶助美股录得金融危机后反弹以来表现最好的一年,但如果协议近期没有达成,市场可能很快会回吐升幅.

上周五,标普500指数录得逾一个月最大单日跌幅,因众议院议长贝纳本来希望在众议院通过所谓的"B计划"来展示共和党内部的团结一致.这份"B计划"要求把对美国最富裕人群的加税范围限制在年收入达到或超过100万美元的家庭,加税范围远远小于奥巴马的期望.但贝纳未能在党内争取到足够支持,故取消了投票.很多保守的共和党议员都反对增税,即使是对收入最高的阶层.

像这样的大幅波动凸显华盛顿的消息对市场影响多大,特别是在圣诞节假期市场交投清淡之际.

但标普500指数在12月仍升0.7%,有望录得9月来最大月度升幅,一些分析师预计股市将在传统的"圣诞老人升势"中找到根基.

"目前市场中出现一些非常有建设性的走势,所以我认为这是对未来七日'圣诞老人升势'的好兆头."The PrinceRidge Group技术分析师Ari Wald表示.

他指出,纽约证交所比较上涨和下跌股数的升跌线触及历史高位,显示自11月低点反弹走势的股票参与度很高.

"回落是买入良机,"Wald称,"这波走势的参与度真的很高,许多中小盘股表现不错,我们也见到防御类股领涨."

上涨股/下跌股的高比例显示股市参与度普遍.

圣诞老人升势是指每年的最后五个交易日以及新年的前两个交易日.根据PrinceRidge数据,自1928年,标普500指数在这一阶段平均录得1.8%升幅,且有79%的时间上涨.

道琼工业指数.DJI下跌51.76点,或0.39%,至13,139.08点.标准普尔500指数.SPX跌3.49点,或0.24%,至1,426.66点,Nasdaq指数.IXIC下滑8.41点,或0.28%,至3,012.60点.

今年迄今,标普500指数大涨超过13%,已经收复了大选后几乎所有的失地.今年的升幅将是2009年来最大.

周日,部分美国议员表达了对可能跌落财政悬崖的担忧,部分共和党议员将其归咎于总统奥巴马.

Hefty Wealth Partners财富合伙人Nick Scheumann表示,"和过去几周一样,看来我们还在受到'财政悬崖'谈判进展左右.你无法因未知的情况交易,我们确实不知道他们要做什么."

国会议员预计在周四回到华盛顿,奥巴马总统届时将从夏威夷度假回来.随着截止日期的逼近,看来最有可能的结果是达成一个"权宜"协议.

市场交投迟滞,美股提前至1800GMT收盘,周二因圣诞节休市一天.

美国零售商可能无法看到本周末销售大增,因打折幅度不吸引人,且消费者担心增税和政府削减支出,节前消费的理由就更少了.

中国上海市食品药品监督管理局近日宣布对供应美国百胜集团(Yum Brands) (YUM.N)的鸡肉产品检测结果,八批样品中,抗菌和糖皮质激素两大类指标均符合相关规定,其中一件样品疑似检出金刚烷胺.百胜集团收高1.8%,报65.01美元.(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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