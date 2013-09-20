美股道指和标普500指数收低

* Tesla股价创纪录高位，此前券商上调该公司评级

* 摩根大通向美英监管机构支付9.2亿美元罚款，股价下滑

* 安捷伦科技剥离部份业务，股价跳涨

* 道指跌0.26%，标普500指数下滑0.18%，Nasdaq指数升0.15%

路透纽约9月19日 - 美国股市周四涨跌不一，Nasdaq指数收高，道指和标普500指数小幅回落，上日美国联邦储备委员会(美联储/FED)意外宣布维持刺激计划不变提振标普500指数升至纪录高位。

在美股周三大涨后，周四三大股指在小升和下跌的波幅徘徊，标普500指数在日内低位和高位不足10点之内波动。

许多市场人士原本预期美联储周三公布开始缩减刺激计划，但美联储反而宣布继续执行每月850亿美元购债规模。该计划提振标普500指数今年上涨20%，且压低公债收益率。

“这并不是不寻常的，无论是什么情况，股市在大涨或大跌后翌日都会走平，”Cuttone & Co高级副总裁Keith Bliss说。

“现在人们再次评审，因为我们再次处于未知的区域。”

美联储称在开始撤走刺激计划前，希望看到经济稳健成长的确凿证据。周四数据显示美国大西洋沿岸中部地区制造业活动指数升至两年半来高位，且一项调查显示，企业对短期经济的乐观情绪触及10年高位。

周三美联储公布声明后进行的路透调查结果显示，17家初级交易商中的九家认为，美联储可能会在12月11-12日政策会议结束时宣布缩减刺激措施，不过多数人强调，他们对预测把握不大。

美联储将推迟撤走刺激计划的消息，提振全球股市周四上涨，特别是新兴市场，因为投资人再次青睐较高风险资产。

道琼工业指数.DJI收低40.39点，或0.26%，至15,636.55点；标准普尔500指数.SPX收跌3.18点，或0.18%，至1,722.34点。Nasdaq指数.IXIC收高5.74点，或0.15%，至3,789.38点。

标普500指数触及1,729.86点的纪录日高。周三，标普500指数和道指收在纪录高位，Nasdaq指数收在13年高点。

摩根大通(JPM.N)下挫1.2%，报52.75美元。根据周四公布的文件，摩根大通将向美英两国的监管机构总共支付大约9.2亿美元罚款，以了结去年“伦敦鲸”62亿美元衍生品交易亏损惹下的官司。

电动汽车制造商Tesla Motors (TSLA.O)触及180.47美元纪录高位，部份原因是德意志银行给予该公司良好的评级。Tesla Motors劲涨7%，报177.92美元。

安捷伦科技(A.N)股价上扬3.4%，报50.98美元，为表现最好的标普500指数成份股，此前公司表示，将剥离其电子测量业务，将焦点放在其增长速度的保健业务。

甲骨文(ORCL.N)第二季营收及获利预估逊于市场预期，因公司继续应对全球信息技术需求疲弱的问题，以及规模较小的同业的竞争。甲骨文股价小升0.02美元，报33.89美元。

美股周四交投活跃，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为67.4亿股，高于日成交均值的约62.4亿股。

纽约证交所上涨与下跌股票家数为1,248和1,740，Nasdaq市场为1,136和1,364。(完)

(编译 利棣儿；审校 张荻)

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