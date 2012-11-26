美股扭转近期涨势小幅收跌

* 欧元区财长第三次尝试达成希腊援助金拨款协议

* Knight Capital股价跳涨,受收购传闻推动

* 苹果、eBay和亚马逊带动Nasdaq指数上扬

* 道指收跌0.3%,标普500指数收低0.2%,Nasdaq指数升0.3%

路透纽约11月26日电---美国股市周一小跌,从上周涨势中拉回,因美国假期购物季伊始零售商打折促销力度很大,引发市场担忧,导致零售股下跌,且美国跌落"财政悬崖"的隐忧令投资者不愿大举押注.

Nasdaq指数收高,优於另外两大股指,得益於eBay上涨和苹果延续反弹走势.

标准普尔500指数抹去大部分盘中跌幅,勉力站到重要心理关口1,400点上方,该指数也保持在200日移动均线上方,维持了长期上涨趋势.

标准普尔500指数非必需性消费类股.GSPD下滑0.5%,按市值计美国最大零售商之一Target (TGT.N)下挫2.6%.刚刚过去的四天感恩节假期给美国假日购物季拉开了序幕.

"市场担忧大型零售商打折力度太高,销售额看起来是不错,但为此付出了多少成本呢?"Stifel Nicolaus Capital Markets上市股权交易董事总经理Angel Mata指出.

与零售股跌势形成鲜明对比的是,eBay(EBAY.O)大涨4.9%,至51.40美元,收於近八年高位,因网络星期一(Cyber Monday)在线市场销售强劲.亚马逊(AMZN.O)升1.6%,至243.62美元.

美国白宫对通过限制减税和填补税收漏洞来避免"财政悬崖"的设想泼冷水.

投资者寄望美国国会在"财政悬崖"的磋商方面取得进展.这些约6,000亿美元增税减支计划定於明年初自动生效,恐将拖累美国经济再度陷入衰退.

谈判取得进展的迹象,或者仅仅是有展开磋商的政治意愿的迹象,对近来美股涨势功不可没.主要股指上周扬升3-4%,道琼工业指数升至13,000点上方,标准普尔500指数升越1,400点,为11月6日以来首见.

此前投资者担忧华盛顿解决预算问题的能力已拖累美股下滑,近日美股上涨表明其扭转了近来跌势.

道琼工业指数.DJI下跌42.31点,或0.33%,至12,967.37点;标准普尔500指数.SPX下滑2.86点,或0.20%,至1,406.29点.Nasdaq综合股价指数.IXIC升9.93点,或0.33%,至2,976.78点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为52亿股,低於今年迄今日成交均值64.9亿股.

纽约证交所上涨股与下跌股家数之比为10:13,Nasdaq市场则为接近6:5.

电子交易公司Knight Capital (KCG.N)股价跃升13.3%至2.82美元,有消息称其同业可能对其发起收购.

苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)的法律争端持续发酵,苹果已要求一联邦法院在其对三星电子的侵权诉讼中增加六款产品,其中包括Galaxy Note II.苹果股价升3.2%,报每股589.53美元.(完)

--编译 肖群英/梁睿雪;审校 程琳/张涛

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