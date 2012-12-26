美国股市连跌第三天 零售股领跌

* 零售股为标普500指数跌幅最大的板块之一

* 一些2012年表现最佳的股票上涨,因粉饰帐面

* 奥巴马休假后返回华盛顿

* 道指跌0.2%,标普500指数下滑0.5%,Nasdaq指数跌0.7%

路透纽约12月26日 - 美国股市周三连续第三个交易日收低,受到零售类股跌势的拖累;此前公布的报告显示,假期购物季消费者支出逊于去年.

许多投资人称,对财政悬崖的忧虑使消费者不放心购物,这暗示了直至财政悬崖得到解决前,股市要上涨可能面临困难.CBOE波动率指数.VIX急升4.46%,为11月7日来首次收在19以上.该指数反映投资人的紧张情绪.

一些在2012年表现最好的股票上涨,此为投资组合经理可能开始"粉饰帐面"的迹象,即市场参与者在向客户呈现业绩之前买入股价大涨的证券以为其仓位组合增光.美国银行(BAC.N)周三升2.6%,至11.54美元,该公司股价在2012年上升逾一倍.

根据MasterCard Advisors SpendingPulse,由10月28日至12月24日的假期购物季销售上升0.7%,上年为上升2%.摩根士丹利零售指数.MVR跌1.8%,SPDR S&P Retail Trust (XRT.P)下滑1.7%.

"财政悬崖仍未解决,人们难以放心去消费,目前很难说服投资人在年底前有买入的理由,"Conifer Securities交易主管Rick Fier说.

美国总统奥巴马将在周四早上返回华盛顿,尽最后努力寻求和国会达成协议,避开于下周实施的一系列增税及政府减支举措.许多分析师担忧这些举措一旦落实,将使美国经济跌入衰退.

Coach Inc (COH.N)跌5.9%,至54.13美元,在标普500指数成份企业中跌幅最大.之后是亚马逊(AMZN.O),下跌3.9%,至248.63美元.Abercrombie & Fitch (ANF.N)下滑3.5%,至45.44美元.Ralph Lauren Corp (RL.N), Limited BrandsLTD.N和Gap Inc (GPS.N)也是标普500指数成份企业中跌幅较大的企业.

道琼工业指数.DJI下滑24.49点,或0.19%,至13,114.59点.标准普尔500指数.SPX跌6.83点,或0.48%,至1,419.83点.Nasdaq指数.IXIC下滑22.44点,或0.74%,至2,990.16点.

零售股中,J.C. Penney Co (JCP.N)逆势走强,大涨4.4%,报20.75美元,为标普500指数中涨幅最大成份股.美国银行和Genworth Financial (GNW.N)在成份股中也涨幅居前,后者今日大涨3%,今年迄今劲升35.5%.

John Thomas Financial首席市场分析师Wayne Kaufman表示,"美国银行持续上涨,尽管已经呈超买.可以预计在目前水准该股会出现回落.该股在10美元之下没人要,但目前就有人要."

交投清淡,纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量仅为39.6亿股,许多资深交易员仍在度假,欧洲主要市场今日休市.

在过去三个交易日,标普500指数大跌1.5%,为自11月中来最大三日跌幅.被视为企业活动情况指标的道琼运输业平均指数.DJT跌0.6%.

上周,共和党的一项计划未获支持引发标普500指数近期跌势,凸显市场对预算谈判消息的敏感度.

每年的最后五个交易日以及新年的前两个交易日可能出现"圣诞涨势".根据PrinceRidge数据,自1928年,标普500指数在这一阶段平均录得1.8%升幅,且该阶段录得涨幅的情况占79%.

数据显示,10月美国独栋房屋价格上涨,巩固了美国地产市场正在改善的观点.10月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节性调整后较前月增长0.7%,优于分析师预估的增长0.5%.

纽约证交所下跌股和上涨股家数之比约为2:1,Nasdaq市场则超过5:3.(完)

(编译 李军; 审校 张涛)

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