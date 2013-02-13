美股小幅收高 道指逼近纪录高位

路透纽约2月12日 - 美国股市道指和标普500指数周二小幅收涨,道指逼近历史高位,投资者静待美国总统奥巴马的国情咨文讲话.

投资者将从奥巴马总统的讲话中寻找与共和党达成协议,避免将于3月1日实施的自动减支举措的线索.投资者还将认真揣摩讲话基调,任何可能做出妥协的迹象都将获得市场的热烈反响.

标普500指数连涨第六周,年内迄今累计上扬6.5%.道指距离2007年10月触及的历史收盘纪录约1%.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约57.3亿股,低于今年迄今日成交均值的大约64.8亿股.

道琼工业指数.DJI收高47.46点,或0.34%,至14,018.70点;标准普尔500指数.SPX收高2.42点,或0.16%,至1,519.43点.Nasdaq指数.IXIC下跌5.51点,或0.17%,至3,186.49点.

纽约证交所约62%的股票上扬,Nasdaq市场有59%的个股收高.(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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