美股三大股指全面上扬 因消费者信心和就业数据表现强劲

* 美国民间就业增长为八个月来最高--ADP

* 飓风桑迪过後第二个交易日,股市反弹

* 辉瑞发布业绩後,股价下挫

* 中国PMI数据支撑市场,暗示经济已触底

* 道指收高1%,标普500指数收涨1.1%,Nasdaq指数上扬1.4%

路透纽约11月1日电---标准普尔500指数周四录得七周来最佳单日表现,因消费者信心和民间就业数据强劲,令投资者受到鼓舞.本周初,飓风桑迪横扫美国东北部地区.

科技和材料类股领涨.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约67亿股,今年迄日成交均值为65亿股.标普500科技业指数.GSPT上扬1.8%.费城半导体指数.SOX大涨3.3%.标普材料类指数.GSPM劲升2%.

飓风桑迪造成本周稍早股市历史性地休市两天,市场已预计到成交量将会跳涨.但交易商表示,成交量与正常水平相比仍然不高.

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,10月ADP民间就业人数增加15.8万人,为八个月最高水准.美国经济谘商会周四公布,10月美国消费者信心指数升至逾四年来最高水平,为又一项激动人心的数字.

这些数据表明美国经济状况有所好转.非农就业报告将在周五发布,这是市场最为关注的美国经济指标.

"总体上看,这些对於多头来说是好的预兆,并最终带给部分投资人买入的动力."Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz城.

"明天的数据将是扑克牌中的大王,之前的所有利好都可能因为它而变得毫无意义."

根据路透对分析师的调查,市场预计10月美国非农就业岗位增加12.5万,高於9月11.4万的增幅,失业率预计将小升至7.9%,9月曾大幅下滑0.3个百分点.

因飓风推迟公布季报的辉瑞(PFE.N)公布的营收不及预期,该股挫跌1.3%,报24.55美元.

全球最大的上市石油公司-艾克森美孚(XOM.N)升0.5%,报91.60美元,此前该公司公布季度获利同比下滑,但仍优於预期.但其油气产量降幅大於预期.

道琼工业指数.DJI收高136.16点,或1.04%,至13,232.62点;标准普尔500指数.SPX收升15.43点,或1.09%,至1,427.59点.Nasdaq指数.IXIC上扬42.83点,或1.44%,至3,020.06点.

今日标准普尔500指数百分比升幅为9月13日美联储推出第三套量化宽松政策以来最大.

中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳.这对美股也有支撑.

供应链管理软件生产商JDA Software Group JDAS.O暴涨17.3%,报44.76美元,此前该公司同意以19亿美元现金被未上市的同业RedPrairie Corp收购.

纽约证交所上涨股份同下跌股比略高於3:1,Nasdaq市场则为约2:1.(完)

--编译 洪曦/李军;审校 母红

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