美股收涨 继续受到“财政悬崖”问题推动

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
* 众议院议长贝纳对避免财政危机持乐观态度
* Costco将派发特别股息,因预料美国将会加税
* Getco和Virtu竞购Knight Capital
* 道指、标普500指数和Nasdaq指数均收高0.8%
路透纽约11月28日电---美国股市周三在震荡交投中收高,因众议院议长贝纳称可能作出妥协避免跌落"财政悬崖",为投资者带来希望,令股市由跌转升.
贝纳讲话後,标准普尔500指数扭转盘中1%的跌幅反弹,从低位弹升超过20点.此前贝纳表示,他对与白宫达成避免"财政悬崖"的协议持乐观态度.美国总统奥巴马亦称希望在未来四周内达成协议,给市场更添一层乐观情绪.
不过这些言论是否反映了两党谈判的实情,则另当别论.
"目前财政悬崖是两党磋商的主要内容,且在短期内,我们对这个问题将很快得到解决的看法有点过於乐观,"Wells Fargo Advantage Funds首席股票策略师John Manley说.
由於预料2013年股息税上调,多家公司已转变股息政策,或宣布向股东派发特别股息.
零售商Costco Wholesale Corp(COST.O)大涨6.3%,至102.58美元,成为标准普尔500指数中百分比涨幅最大的个股.该公司公布,将向投资者派发特别股息7美元,总计30亿美元.
这是美国股市连续第二日受议员讲话推动.周二美股下跌,因参议院民主党领袖里德发表悲观言论.
最近几周来,美国股市一直受到华盛顿方面的重大新闻左右,周三股市回升再度表明,华尔街极其看重当局能否找到解决方案,避免一系列增税减支措施拖累美国经济滑入衰退.
道琼工业指数.DJI上涨106.98点,或0.83%,至12,985.11点;标准普尔500指数.SPX升10.99点,或0.79%,至1,409.93点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上扬23.99点,或0.81%,至2,991.78点.
标准普尔500指数已从1,385附近、涵盖200日和14日移动均线切入位的强力支撑区域反弹.该指数周三为四个交易日来第三天收在1,400点上方,被股市多头视为乐观信号.
Knight Capital Group(KCG.N)跳涨15.2%,报3.42美元,因Getco Holding提议以14亿美元合并Knight,而Virtu Financial出价至少11亿美元收购Knight.
服装零售商Express Inc(EXPR.N)劲扬8.9%,报14.15美元.该公司此前预测本财季获利强劲,得益於促销策略带动感恩节假期销售旺盛.
标准普尔500零售指数.SPXRT上涨1.4%.
Green Mountain Coffee RoastersGMCR.O飙升27.3%,至36.86美元;该公司上日发布的季度和全年获利远超过分析师预期.
纽约证交所、Nasdaq交易所成交量接近61亿股,低於年内迄今约64.8亿股的日均水平.
纽约证交所上涨与下跌股数比约为7:3,而在Nasdaq则为5:3.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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