美股收高 围绕“财政悬崖”磋商的矛盾表态令盘中走势震荡

* 众议院议长贝纳的讲话打击市场信心

* Research in Motion跳涨,因获高盛调升评级

* 道指收高0.3%,标普500指数升0.4%,Nasdaq指数上涨0.7%

路透纽约11月29日电---美国股市周四上涨,投资人买入零星下跌的股票,今日美国政界人士就财政悬崖磋商发表相互矛盾的讲话,使股市走势震荡.

Research In MotionRIM.TORIMM.O和超微半导体(AMD)AMD.N等科技股助推Nasdaq表现优於大盘.电信和医疗类股周四涨幅居前.

受美国预算磋商的不确定性影响,股市走势动荡.美国众议院议长贝纳(John Boehner)给议员们接近达成预算协议以避免财政悬崖的憧憬泼冷水,令华尔街股市扭转稍早涨势并短暂下滑.但午盘股市反弹,三大主要股指接近日内高位.

"市场小跌之际的买盘具有心理因素,投资者相信'财政悬崖'问题最终会得以解决,因此他们更担忧错过这波涨势,而不是亏钱,"TEAM Asset Strategy Fund投资组合经理James Dailey指出.

"在美国解决'财政悬崖'问题之前,民众的疯狂情绪将不会减退."

国会的磋商旨在避免明年1月自动实施大规模的增税减支措施,即所谓的"财政悬崖".

贝纳称与白宫的磋商未取得实质性进展,是美国国会议员与奥巴马当局围绕是否最终将达成财政协议所发表的一系列相互矛盾的表态之一.

有一些迹象显示,领导人正接近达成财政协议.11月6日美国大选後标准普尔500指数下挫约8%,近来已上涨约5%.但投资者仍警惕政界人物的特别声明可能导致股市走势迅速逆转.

美国上市的黑莓手机生产商Research In MotionRIMM.O劲扬4%,至11.54美元,因高盛将该股评级从"中性"调高至"买入",看好该公司即将推出的黑莓10智能手机.

超微半导体(AMD)AMD.N股票大涨4.1%,报2.04美元,因该公司计划出售并租回位於奥斯丁的园区.此番出售和租回将筹集现金,用於资助其芯片(晶片)生产业务,该公司在拓展个人电脑(PC)以外的业务并进入新市场.

道琼工业指数.DJI上涨36.71点,或0.28%,至13,021.82点;标准普尔500指数.SPX升6.02点,或0.43%,至1,415.95点.Nasdaq指数.IXIC上扬20.25点,或0.68%,至3,012.03点.

本周迄今,道琼工业指数上涨0.1%,标准普尔500指数升0.5%,Nasdaq指数上扬1.5%.

但大型零售类股回落,此前有数据显示,超级风暴桑迪(Sandy)过後,11月销售开局不利.Kohl's(KSS.N)挫跌12%报45.02美元.

高档珠宝商Tiffany(TIF.N)下滑6.2%报59.80美元,之前该公司公布业绩并下调全年营收和获利预估.

食品杂货连锁店Supervalu(SVU.N)大跌18.6%至2.28美元,此前有报导称Cerberus Capital Management在收购该公司的融资过程中遇到困难.

数据显示,美国经济第三季增长速度快於最初的估计,因企业补充库存,但消费者和企业支出数据被下修,提醒人们经济复苏的根基依然薄弱.

全美不动产协会(NAR)周四公布,美国10月成屋待完成销售指数较上月增长5.2%,至104.8,预估为增长0.8%.数据显示,尽管受严重风暴和增税忧虑影响,楼市复苏在进入第四季之际依然加快.建筑类股上涨,PHLX房屋类股指数.HGX升0.8%.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场的总成交量为约61.5亿股,低於今年以来约64.8亿股的日平均成交量.

纽约证交所和Nasdaq市场的股票上涨与下跌数量之比均约为3:1.(完)

--编译 肖群英/郑茵;审校 徐文焰

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