美国股市受强劲就业数据带动攀升

* 道指创新高，标普500指数离纪录收盘高位仅差1%

* 美国2月非农就业岗位增幅远胜预期

* 金融股承压，高盛重挫

* 道指升0.5%，标普500指数升0.5%，Nasdaq指数升0.4%

路透纽约3月8日 - 美国股市周五收涨，本周连创纪录高位。道指今日再次触及收盘新高，因美国2月非农就业岗位增幅高于最乐观的预估。

标普500指数连升六日，目前离纪录收盘高位不到1%，本周为该指数10周内第九周收高，三大股指本周均录得今年首周以来最大周度升幅。

美国公布2月非农就业岗位增加23.6万，远超预期的16万，失业率降至7.7%，为2008年12月来最低。

“这比所有人预期的都要高很多，这肯定显示经济正在复苏。”Deutsche Bank Asset and Wealth Management美国股市部门总管Owen Fitzpatrick表示。

“但短期内，走势可能出现喘息，因升势已经很大。有这样的数据是非常有建设性的。”他表示。

今年迄今，道指升9.9%，标普500指数升8.8%，Nasdaq指数升约7.5%。

美国联邦储备委员会(美联储)发布压力测试结果后，部分银行股大跌，限制了今日的涨幅。尽管测试结果一如预期基本良好，美联储表示最大的美国的银行有充足资本应对经济严重下滑，但投资人借机对银行股获利了结。

美国银行(BAC.N)跌1.6%，报12.07美元，高盛(GS.N)大跌2.3%，报152.98美元，在标普500指数成份股中百分比跌幅居前。

美联储压力测试中一级资本比率最高的花旗(C.N)股价大涨3.7%，报46.68美元。

标普金融股指数.SPSY仅升0.3%，盘中触及52周高位，今年迄今攀升超过10%。

但投资人担心在今年稳步上涨后可能出现较大规模的回落。标普500指数上次修正要追溯到将近一年前，自4月高位至6月初的9.9%的跌势。

道琼工业指数.DJI收高67.58点，或0.47%，至14,397.07点；标准普尔500指数.SPX收高6.92点，或0.45%，至1,551.18点.Nasdaq指数.IXIC升12.28点，或0.38%，至3,244.37点。

稍早，道指攀升至14,413.17点的纪录新高。30家成份股中有九家创下年内高位，包括通用电气(GE.N),强生(JNJ.N)和雪佛龙(CVX.N)。

本周，道指和标普500指数均上升2.2%，Nasdaq指数上涨2.4%，这是三大股指自今年首周以来最佳周度表现。

纽约证交所和Nasdaq市场中都有约65%的股票收高。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为62.7亿股，低于约64.5亿股的年内迄今为止日均值。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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