美国股市受QE3提振收在近五年高位

* 苹果和艾克森美孚触及多年新高

* 标普500指数较历史收盘高位仅低6%

* Staples上扬,因可能接到收购要约

* 道指收高0.4%,标普500指数上扬0.4%,Nasdaq指数收涨0.89%

路透纽约9月14日电---美国股市周五连升第四日,收在近五年高位,因美国联邦储备委员会(FED,美联储)采取激进行动提振经济,此举可能在未来几个月都将带动股市.

美国市值最高的上市公司苹果(AAPL.O)收在多年高位.艾克森美孚(XOM.N)紧随其後,触及四年高位.

股市上扬推动标普500指数连续第四个月收涨.股市的持续涨势主要得益於欧洲央行和美联储采取的保持利率在低位,并刺激疲弱经济的行动.

美联储周四推出新一轮积极的货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率.美联储还将维持近零利率承诺的期限由2004年底延长至至少2015年中.

伯南克的讲话"将为股市构筑一个人为的底部,意味着在一段时间内市场将进一步攀升,"芝加哥Dearborn Partners的董事总经理Paul Nolte表示,"即使回调,跌幅也不会超过几个百分点."

道指和标普500指数收在2007年12月以来的最高水平,Nasdaq指数收在2000年11月以来最高.小型股指数Russell 2000 收在2011年4月以来最高.

道琼工业指数.DJI收涨53.51点,或0.40%,至13,593.37点;标准普尔500指数.SPX收高5.78点,或0.40%,至1,465.77点.Nasdaq指数.IXIC上扬28.12点,或0.89%,至3,183.95点.

本周,道指收涨2.2%,标普500指数攀升1.9%,Nasdaq指数上扬1.5%.

标普500指数目前较历史收盘高位1,565.15点仅低6%,尽管美国经济较为疲弱,且面临全球经济风险.

到年底前,美联储资产负债表规模将可能扩大11-12%,宽松货币政策的影响将"传导至股市,带动标普500指数升向1,505点区域,"Wells Fargo Funds Management, LLC的首席资产组合策略师Brian Jacobsen表示.

能源和材料股领涨,因美联储的行动提振商品价格.矿商Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX.N)劲扬2.03%,报42.64美元.铝生产商美国铝业AA.N>急升2.18%,报9.84美元.PHLX黄金/白银股指数.XAU攀升2.86%,至3月初以来最高.

标普能源股指数.GSPE上扬1.3%,标普材料股指数.GSPM上涨1.2%.

周五公布的美国经济数据扶助证明美联储推出第三轮量化宽松决定的合理性.

汽油价格攀升推高8月消费者物价,增幅为与三年来最快,且挤压其他项目的支出,可能导致本已疲弱的经济进一步放缓.其他数据显示,工业生产下降1.2%,为2009年3月以来最大降幅.

S&P Dow Jones Indices周五称,UnitedHealth Group(UNH.N)将取代卡夫食品KFT.O,成为道琼工业指数.DJI的成分股.这项变更将从9月21日市场收盘时生效.UnitedHealth上扬0.67%,报54.25美元.卡夫回落0.5%,报39.93美元.

全球最大的家居修缮用品零售商家得宝(HD.N)上扬2%,报59.46美元,之前该公司宣布将关闭在中国的所有七家大型卖场,并裁员850人.

Staples (SPLS.O)急升2.09%,报12.21美元,之前财富杂志报导称,包括贝恩资本在内的数家私募股权公司正考虑出价全面收购该公司.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为84.5亿股,高於78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证交所和Nasdaq市场的涨跌股之比均为约2:1.(完)

--编译 母红;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。