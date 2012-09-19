美股收高 成屋数据提振地产股

* 成屋销售数据强劲带动地产股领涨

* 能源股跟随油价下挫

* 3M发布营收预警

* 道指微升0.1%,标普500指数小涨0.1%,Nasdaq指数收高0.15%

路透纽约9月19日电---美国股市周三收涨,因投资者在近期回落後重返市场.股市之前大涨,推升标普500指数至逼近五年高位,之後市场回调.

地产股涨幅居前,之前美国公布的成屋销售数据强於预期.PHLX地产股指数.HGX跳升2.2%,美国第二大房屋建筑商PulteGroup (PHM.N)劲扬4.3%,报16.43美元.

全美不动产协会(NAR)周三公布,美国8月成屋销售增长7.8%,年率为482万户,为2010年5月来最高,预估为455万户,7月为447万户(前值为447万户).美国商务部也公布,美国8月房屋开工上升2.3%.这些都是楼市复苏动能增加的迹象.

这些数据来的正是时候,因投资人正在为标普500指数自8月初以来大涨5.9%寻找强劲经济数据支撑.

"近期股价回落都是在上周大涨後良性的获利了结."MFC Global Investment Management高级美国交易员Neil Massa表示,"现在投资人又在买入了."

道琼工业指数.DJI收涨13.32点,或0.1%,至13,577.96点;标准普尔500指数.SPX收高1.73点,或0.12%,至1,461.05点.Nasdaq指数.IXIC上扬4.82点,或0.15%,至3,182.62点.

上周在美联储宣布新一轮刺激措施後,标普500指数触及2007年12月来最高,之後市场升势暂歇,连续两日几收平盘,令一些投资人回场低吸一些下跌个股.

多元化工业企业3M Co (MMM.N)也对经济状况发布谨慎论调.该公司表示,自该公司采用7-8%长期营收增长目标後,"经济环境已经发生改变",现在认为达到该目标有困难.该股收高0.2%,报93.63美元.

3M和之前也有类似表述的联邦快递(FDX.N)都被投资人视为是经济晴雨表,因他们的业务设计经济的各个层面.市场预计标普500成份股企业第三季盈利萎缩2%.

根据汤森路透数据,截至周五,已有88家大型企业下调了盈利预估,仅有21家上调预估,这是2001年第三季来最差的比率.

油价连挫第三日,拖累油股下滑.PHLX石油服务类股指数.OSX跌1.07%.

General Mills Inc (GIS.N)公布季度盈利增加,受近期收购扶助,该公司维持全年财测.该股收高1.8%,报40.02美元.

成交量低於平均水平.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约61.2亿股,低於65.4亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约17:13,Nasdaq市场约为12:13.(完)

--编译 李军;审校 母红

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