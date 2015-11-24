美国股市收高 能源股受全球紧张局势推动上涨

路透纽约11月24日 - 美国股市周二收盘小涨，标普能源类股跟随油价上涨，此前土耳其在叙利亚边境附近击落了一架俄罗斯战机。

三大股指从早盘的卖盘中反弹，尽管美国经济数据强劲，但来自海外的消息激发了早盘的卖盘。

油价涨逾2%，因中东局势变得高度紧张。

“上午大家都在谈论土耳其和俄罗斯之间可能冲突升级，”Stuart Frankel & Co联合董事长Andrew Frankel称。他补充道，俄罗斯的反应不像他们最初想象的对抗性那么强。

Frankel称，交投相对清淡，波动被放大，因为很多市场参与人士在美国感恩节假日到来前离场。周四股市将全天休市，周五将提前闭市。

道琼工业指数.DJI收涨19.51点，或0.11%，至17,812.19点；标准普尔500指数.SPX收涨2.55点，或0.12%，至2,089.14点；Nasdaq指数.IXIC小涨0.33点，或0.01%，收报5,102.81点。

由于担忧地缘政治风险，投资者卖出Netflix(NFLX.O)等多只Nasdaq市场估值较高的个股，买入价格较低的个股，以便规避风险，Miracle Mile Advisors的资产组合经理J.J. Feldman表示。

“一旦发生此类事件，他们会卖出高市盈率的个股，买入之前遭打压的投资价值较高的个股，”他说。

旅游类股走低，之前美国国务院向美国民众发布了全球旅行警告。道指航空股指数.DJUSAR收跌2.7%， Allegiant Travel(ALGT.O)领跌，跌幅高达5%。United Continental(UAL.N)、达美航空(DAL.N)和Spirit Airlines(SAVE.O)均下跌3%左右。

标普500指数10大类股中，有六类上扬，能源股.SPNY以2.4%的涨幅领涨，材料股.SPLRCM紧随其后，上扬0.8%。

惠普(HPQ.N)股价盘后急跌3.4%，之前该公司报告营收连续第五个季度下滑，这是该公司分拆前的最后一份季报。

数据显示，美国经济第三季度成长2.1%，初值为增长1.5%。美国11月消费者信心为2014年9月以来最低。美国即将进入关键的假日购物季。

纽约证交所涨跌股分别为1,893和1,162家，比率为1.63:1；Nasdaq涨跌股分别为1,659和1,121家，比率为1.48:1。

有9只标普500指数成份股触及52周新高，8只触及新低；有63只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，74只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约69亿股，低于过去20日成交均值72亿股。(完)