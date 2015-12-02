美国股市大幅收低 能源股领跌

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月2日 - 美国股市周三大幅收低，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的强硬言论提振了升息预期，且油价跌破每桶40美元。
南加州枪击事件的消息，也引发投资者在尾盘抛股。
标普500能源类指数.SPNY挫低3.1%，领跌标普500指数；因美国原油期货收低4.6%，报在39.94美元。而在高利率环境通常表现落后的公用事业类股.SPLRCU则下跌2.2%，是今日表现第二差的板块；不过标普指数10个类股均收低。
Alphabet、亚马逊和Netflix虽均创下盘中高点纪录，但未能帮助Nasdaq指数站在平盘以上。
美联储主席叶伦称，她“期待”升息的那一天，这将是美国经济从衰退中复苏的证明。美联储将在12月15-16日举行政策会议。
叶伦也对美国经济表达了信心。今日稍早时，数据显示美国民间雇主11月增加聘雇。美国官方月度就业报告将在周五公布。
“距离非农就业报告出炉还有两天，而且再过几周美联储联邦公开市场委员会(FOMC)就要开会了，叶伦的言论听起来和过去一样强硬，这有点让我感到意外。”JonesTrading首席市场分析师Michael O’Rourke说。
道琼工业指数.DJI下跌158.67点，或0.89%，至17,729.68点；标准普尔500指数.SPX下跌23.12点，或1.1%，至2,079.51点；Nasdaq指数.IXIC跌33.08点，或0.64%，至5,123.22点。
跌势在尾盘加速，因新闻报导称南加州传出枪击事件。警方在搜捕三名嫌犯，他们在南加州圣贝纳迪诺市一社会服务中心开枪，多达20人受伤，其中有些人有生命危险。
“尾盘之所以涌现卖压，是因为全美所有电视台都在播放人们被担架抬走的画面，但却没人知道怎么回事，”North Star Investment Management Corp投资长Eric Kuby说。
雅虎(YHOO.O)股价跳涨5.8%至35.65美元，此前报导称雅虎可能出售核心的网络业务。
亚马逊(AMZN.O)触及纪录高点684.82美元，收低0.4%报676.01美元。Netflix(NFLX.O)升至131.35美元高点，收盘报128.93美元，上涨2.8%。Alphabet(GOOGL.O)盘中升至793.04美元，但收低0.8%报777.85美元。
航空类股上涨，此前达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)称其11月每英里获利高于上年同期。达美航空股价上涨1.4%，至48.33美元，航空类股指数.XAL上涨1.1%。
叶伦周四将在国会一场联席会议中就经济前景发表证词。
纽约证交所下跌股数量超过上涨股，分别为2,434只和649只。Nasdaq市场有1,884只下跌，936只上涨。
标普500指数有21只个股录得52周新高，13只录得新低；Nasdaq指数有88只录得新高，65只录得新低。
根据汤森路透数据，美国证券交易所有74亿股换手，略高于过去20个交易日的日均水平68亿股。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳/王颖)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。