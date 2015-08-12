美股因午后反弹而基本收平 能源股和苹果上涨抵销中国忧虑

路透8月12日 - 美国股市周三午后开始收复失地，收盘几无变动，能源股和苹果反弹，抵销对中国经济放缓的持续忧虑。

投资者吸纳能源股，因油价反弹。标普能源指数.SPNY劲升1.9%，是标普500指数升幅最大的板块。近几周对中国经济的担心拖累能源股表现且打压其他商品价格。

苹果(AAPL.O)扭转稍早下跌逾3%至1月来最低水准的走势，收高1.5%，报115.24美元，是扶助三大股指上涨的主力。中国是苹果的主要市场。

美股早盘大跌，此前人民币汇价跌至四年低位，在中国安排人民币贬值后连跌第二日。此举令对中国经济前景及其对全球经济的影响的担忧加剧。

今日道指在日内高位和低位近300点的区间内波动，在尾盘基本收平。

标普500指数盘中短暂跌至去年收盘水准之下，且跌穿200日移动均线技术支持位，之后反弹。该指数收位回到200日移动均线的上方，且高于去年收盘水准。

“从经济放缓的速度和当局如何应对的角度来看，中国是一大不确定因素，” BB&T Wealth Management副总裁Bucky Hellwig说。

“今日走势扭转是利多的...至少以短期而言。”

至于其他板块，金融股跌幅最大，标普金融股指数.SPSY下挫0.8%。分析师表示，中国人民币贬值为美联储升息时机带来更多不确定性。

道琼工业指数.DJI收低0.33点，至17,402.51点；标准普尔500指数.SPX上涨1.98点，或0.1%，至2,086.05点；Nasdaq指数.IXIC收高7.60点，或0.15%，至5,044.39点。

CBOE波动率指数.VIX也扭转走势，一度跳升最多18.7%，至一个月高位16.28，之后收低0.7%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席杜德利称，人民币的现况对于全球需求及商品价格有重大意义。他说，目前要研判中国汇率政策发生什么状况仍为时过早。

阿里巴巴(BABA.N)劲跌5.1%，至73.38美元，此前跌至纪录低位71.03美元，因营收增长放缓。持有阿里巴巴15%股权的雅虎(YHOO.O)下挫4.3%，报34.49美元。

梅西百货(M.N)大跌5.1%，报64.11美元，此前梅西百货公布季度营收疲弱。

纽约证交所下跌股家数和上涨股家数分别为1,553家和1,524家，比例为1.02:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,564家和1,229家，比例为1.27:1。

有10只标普500指数成份股触及52周新高，19只触及新低；有30只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，120只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约82亿股，高于本月迄今均值70亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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