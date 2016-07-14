美股微幅上涨 道指和标普500指数再创纪录高位

路透纽约7月13日 - 美国股市周三小升，扶助标普500指数和道指再创纪录新高，投资人期望企业业绩强劲能支撑股市进一步上涨。

受经济数据带动连续三日大涨后，股市投资者将焦点转向周四英国央行政策会议，预计该行将采取量化宽松措施，尽力扶助经济避过上月英国退欧公投带来的冲击。

发达经济体货币政策提供的持续支撑和美国经济数据强劲，驱使投资者买入对经济成长敏感的类股。投资者转向景气类股，这可能扶助股指在目前纪录高位进一步上涨。

“股市倾向延续目前的涨势，主要因为迄今美国经济数据一直提供支撑，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen说。

他表示，英国央行和银行业绩将是本周焦点，非必需消费类股、医疗保健股、工业股和材料股很可能是当前业绩期营收出现意外的板块。

“股市在企业季报开锣前屡创纪录新高，季报业绩强劲将是必需的。基本面倾向市场上涨。”

尽管目前预计标普500指数成份股企业第二季盈利将下跌5%，但业绩好于预期将暗示第一季业绩萎缩已经触底。大部份华尔街分析师预计，企业盈利在今年下半年将恢复成长。

道琼工业指数.DJI上涨24.45点，或0.13%，至18,372.12点；标准普尔500指数.SPX收涨0.29点，或0.01%，至2,152.43点；纳斯达克指数.IXIC下滑17.09点，或0.34%，至5,005.73点。

标普和道琼工业指数刷新纪录收盘高位。

传统防御类股票今日提振标普500指数，该类型股票过去几日表现落后。电信、公用事业和必需消费品类股是百分比升幅最大类股。

标普500能源类股.SPNY下跌0.7%，前一交易日曾领涨，因油价的大幅上涨势头遭到完全逆转。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量78.6亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.15:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.41:1。

标普500指数成份股有54只触及52周新高，没有成份股触及新低；有124只纳斯达克指数成份股触及52周新高，14只触及新低。(完)