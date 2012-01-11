美股收於近期触及的五个月高点附近

* 美国股市走势与欧元脱钩

* 经济复苏迹象推升投资者乐观情绪

* 道指收低0.1%,标普500指数涨0.03%,Nasdaq指数收升0.3%

路透纽约1月11日电---美国股市周三守在近期触及的五个月高位附近,市场等待未来两天欧洲债市将面临的重大考验,这可能决定欧元区危机未来发展的方向.

欧债问题带来形势动荡,在此之际美国股市一直表现较好.这较四个月前出现重大转变,因投资者看到美国经济数据改善,而且乐观看待企业业绩.

美股周三从稍早跌势中反弹,惠誉警告称,如果欧洲央行不采取更多支持性行动,将导致包括欧元区解体在内的很多严重後果,这造成股市稍早走低.

惠誉的警告拖累欧元兑美元跌至16个月最低水准,这通常意味着美股录得更大跌幅.

"美国正明显被视作避风港,不仅是在固定收益方面,甚至股权投资者目前也持这一看法,"ICAP Equities执行董事Ken Polcari指出.

标准普尔500指数反弹,收盘几乎持平,继续近期美国股市表现良好而欧元下挫的脱钩态势.

道琼工业指数.DJI收跌13.02点,或0.10%,至12,449.45点;标准普尔500指数.SPX收涨0.40点,或0.03%,至1,292.48点.Nasdaq指数.IXIC上扬8.26点,或0.31%,至2,710.76点.

位於欧债危机核心的意大利和西班牙将於本周稍晚进行重要的公债标售,倘若标售结果不佳,恐将打击市场情绪.

原材料股走高,得益於钢铁股U.S. Steel(X.N)劲扬4.7%,至28.56美元,此前瑞士信贷银行调高其同业AK Steel(AKS.N)评级至"表现优於大盘".标准普尔原材料类股指数.GSPM升1%.

标准普尔500指数e-mini期货合约和欧元之间的50日关联线在四个月处於正值区域後,本周穿越零线,表明他们不再维持亦步亦趋的关系,这进一步说明欧元区和美国股市之间的关联度趋弱.

美国第三大连锁超市Supervalu(SVU.N)股票猛跌12.5%,至7.34美元,因该公司公布的季度营收低於预期.

服装零售商Urban Outfitters(URBN.O)称,执行长意外辞职,令该公司正艰难应对库存和毛利下滑的局面雪上加霜,拖累其股票大跌18.6%,至23.93美元.

在Nasdaq市场,制鞋企业Crocs(CROX.O)股价跳涨16.4%,至18.56美元,该公司预计第四季营收处於此前预估区间的上端,成为公布在假期购物季录得强劲销售额的最新一家鞋类公司.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场交投温和,总成交量约为66亿股,与67亿股的今年日均成交量几乎持平.

纽约证交所涨跌股数分别为1,646和1,352家,Nasdaq市场为1,482和1,009.(完)

--编译 于春红/肖群英;审校 母红/徐文焰

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