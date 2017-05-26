（重发）投资焦点：美股若明显回调 欧洲股市将难以独善其身

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路透伦敦5月26日 - 美国股市上周出现震荡，凸显出投资者对于美股是否会自纪录高位回调的担忧。虽然欧洲经济前景亮丽，但若美股急剧回撤，欧洲股市也不太可能独善其身。

美国经济乌云罩顶，相比之下，欧元区经济却在加速增长，而且继反欧元的极右翼候选人在本月法国总统大选中落败后，欧洲的政治风险也在下降。

一些分析师揣测，如果估值偏高的标准普尔500指数.SPX大幅回落，欧洲股市能否与美股“脱钩”，即走出独立的行情。

历史证明，这种情况不太可能发生。

“我们都在一条船上。不管我们喜不喜欢，世界就是个地球村，”瑞士信贷的副全球首席投资长Burkhard Varnholt说。瑞士信贷管理的资产规模为1.3万亿瑞郎(1.33万亿美元)。

“如果美国放缓，欧洲难免也会受到影响，尽管欧洲经济目前的表现特别亮丽。”

标准普尔500指数.SPX上周三下跌近2%，创下特朗普11月当选美国总统以来的单日最大跌幅，因市场对特朗普的未来及亲商界的经济议程存疑。

次日全球股市下跌近1.5%，欧洲股市下跌1.2%。

根据汤森路透数据，过去30年来，只要标准普尔500指数月线下跌5%或以上，欧洲股市至少也会跌这么多。

同一套数据显示，标准普尔500指数持平甚至上涨的月份中，欧洲股指有好几次出现大跌。

观察美国市场近几年来陷入疲软的时刻，特别是2015年夏季及2016年1月，相关效应皆迅速扩散至全球市场。

**美国决定方向**

因预期景气复苏而进行的交易(reflation trade)是押注从增长和通胀加速中获益的个股，比方说银行和机械制造商类股。这种交易仍与美国增长息息相关。美国是全球最大的经济体，也是全球增长的驱动力量。

发达经济体最大的非美国上市企业的营收中，有超过14%来自美国，其比重之大使得美国经济增长放缓足以影响投资者决定。

英德大型企业有近五分之一的营收来自美国。以汽车生产商为首的日企有14%的营收来自美国。

“归根结底就是美国经济是会前进还是倒退的问题，”Rothschild Wealth Management全球投资策略师Kevin Gardiner称。“这设定了全球市场的主题。美国能决定资本市场的方向。”

美国股市当前市值超过20万亿美元，相当于欧洲和亚太区股市整体上市股票市值的总和。

如果资金从美股中缓慢流出，其他市场可能受益，就像今年欧洲这种情况。但如果有大规模资金撤离美国股市，全球其它市场还无法全部吸纳。

如果出现任何急跌，以欧洲前景改善来看，欧洲股票拥有较好的复苏条件，特别是尤其是欧元区股市。

“目前没有经济衰退之虞，但美国经济明年有可能放缓。按过去水准看，美国经济已经走了非常长的周期，”东方汇理资产管理分析师Borowski称。

“部分修正是我们乐见的，”他表示，并称对欧股的连锁冲击应该是短暂的。

图表1：欧洲STOXX 600与标普500指数月线跌幅对照 tmsnrt.rs/2qqdhmy

图表2：各国大企业营收对美国的曝险 tmsnrt.rs/2qqbiyB (完)