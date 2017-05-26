（重发）投资焦点：美股若明显回调 欧洲股市将难以独善其身

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
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路透伦敦5月26日 - 美国股市上周出现震荡，凸显出投资者对于美股是否会自纪录高位回调的担忧。虽然欧洲经济前景亮丽，但若美股急剧回撤，欧洲股市也不太可能独善其身。
美国经济乌云罩顶，相比之下，欧元区经济却在加速增长，而且继反欧元的极右翼候选人在本月法国总统大选中落败后，欧洲的政治风险也在下降。
一些分析师揣测，如果估值偏高的标准普尔500指数.SPX大幅回落，欧洲股市能否与美股“脱钩”，即走出独立的行情。
历史证明，这种情况不太可能发生。
“我们都在一条船上。不管我们喜不喜欢，世界就是个地球村，”瑞士信贷的副全球首席投资长Burkhard Varnholt说。瑞士信贷管理的资产规模为1.3万亿瑞郎(1.33万亿美元)。
“如果美国放缓，欧洲难免也会受到影响，尽管欧洲经济目前的表现特别亮丽。”
标准普尔500指数.SPX上周三下跌近2%，创下特朗普11月当选美国总统以来的单日最大跌幅，因市场对特朗普的未来及亲商界的经济议程存疑。
次日全球股市下跌近1.5%，欧洲股市下跌1.2%。
根据汤森路透数据，过去30年来，只要标准普尔500指数月线下跌5%或以上，欧洲股市至少也会跌这么多。
同一套数据显示，标准普尔500指数持平甚至上涨的月份中，欧洲股指有好几次出现大跌。
观察美国市场近几年来陷入疲软的时刻，特别是2015年夏季及2016年1月，相关效应皆迅速扩散至全球市场。
**美国决定方向**
因预期景气复苏而进行的交易(reflation trade)是押注从增长和通胀加速中获益的个股，比方说银行和机械制造商类股。这种交易仍与美国增长息息相关。美国是全球最大的经济体，也是全球增长的驱动力量。
发达经济体最大的非美国上市企业的营收中，有超过14%来自美国，其比重之大使得美国经济增长放缓足以影响投资者决定。
英德大型企业有近五分之一的营收来自美国。以汽车生产商为首的日企有14%的营收来自美国。
“归根结底就是美国经济是会前进还是倒退的问题，”Rothschild Wealth Management全球投资策略师Kevin Gardiner称。“这设定了全球市场的主题。美国能决定资本市场的方向。”
美国股市当前市值超过20万亿美元，相当于欧洲和亚太区股市整体上市股票市值的总和。
如果资金从美股中缓慢流出，其他市场可能受益，就像今年欧洲这种情况。但如果有大规模资金撤离美国股市，全球其它市场还无法全部吸纳。
如果出现任何急跌，以欧洲前景改善来看，欧洲股票拥有较好的复苏条件，特别是尤其是欧元区股市。
“目前没有经济衰退之虞，但美国经济明年有可能放缓。按过去水准看，美国经济已经走了非常长的周期，”东方汇理资产管理分析师Borowski称。
“部分修正是我们乐见的，”他表示，并称对欧股的连锁冲击应该是短暂的。
图表1：欧洲STOXX 600与标普500指数月线跌幅对照 tmsnrt.rs/2qqdhmy
图表2：各国大企业营收对美国的曝险 tmsnrt.rs/2qqbiyB (完)
(编译/审校 汪红英/张明钧/王丽鑫/刘秀红/高琦/艾茂林/蔡美珍)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。