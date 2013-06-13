美股收高 受助于经济数据强劲及技术性因素

* 零售销售和初请失业金数据为市场提供支撑

* 道指上扬1.2%，标普500指数收高1.5%，Nasdaq指数升1.3%

路透纽约6月13日 - 美国股市周四上涨，结束之前三连跌，因强于预期的零售销售及就业数据有助于安抚投资者。美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时将缩减刺激计划令投资者倍感关切。

尽管今日上涨，但标普500指数未能在14日移动均线切入位1,636.26点阻力位上方大涨。盘中稍早在该指数跌穿50日移动均线切入位，并再度逼近1,600点后寻找支撑。

在美股开盘前，政府数据显示5月零售销售增幅高于预期，上周初请失业金人数减少，显示美国经济的韧性。

周三大跌的美股受经济数据带动上涨，O’Neil Securities纽约证交所场内部门主管Ken Polcari表示。但他称股市攀升也是因为之前几个交易日跌势过度。

“我预计标普500指数将再度下探近1,600点的支撑位，”Polcari称。

本周前三日，股市均收低，因投资人担心央行可能很快开始缩减刺激措施。

道琼工业指数.DJI收高180.85点，或1.21%，至15,176.08点；标准普尔500指数.SPX收升23.84点，或1.48%，至1,636.36点；Nasdaq指数.IXIC上涨44.94点，或1.32%，至3,445.36点。

尽管今日美股和日圆均走强，但标普500指数和日圆200日关联度仍在-0.92，接近逾四年逆向关联最强水准。

今日日圆兑美元触及93.78日圆的高位，但之后失去动能，在美股收盘后回落至95日圆之上。

除了强劲的经济数据，购并活动也扶助提振人气。美国第一大报纸连锁店Gannett Co (GCI.N)宣布计划以15亿美元收购电视公司Belo CorpBLC.N，前者大涨34%，报26.60美元，后者劲升28.3%，报13.77美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为63股，低于今年迄今日成交均值约63.8亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为11:2，Nasdaq市场则为16:5。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。