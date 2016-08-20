美国股市小幅收低 投资者评估美国升息前景

- 路透纽约8月19日 - 美国股市周五小幅收低，由公用事业股领跌，因投资者衡量未来数月美国升息前景。

能源股下跌也向大盘施压，尽管美国原油期货收高。

标普公用事业股指数.SPLRCU跌1.2%，该板块在投资者预期升息的情况下倾向走低。电信类指数.SPLRCL跌0.9%，该板块也对利率上升反应敏感。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四稍晚表示，他不急于升息，但警告称如果低利率时间太长，经济可能过热。

威廉姆斯的讲话与纽约联储总裁杜德利本周稍早发表的被视为鹰派的言论同出一辙。

投资者也为下周怀俄明州杰克森霍尔央行行长会议作准备，美联储主席叶伦将在会议上发表讲话，可能对利率前景提供线索。

美股近期屡创新高，部分就是受对美联储将维持低利率的预期、以及一些强劲的业绩和经济消息支撑。

“三大股指本周周线基本上没有变动。正值盛夏，企业季报期结束，投资者暂作喘息，主要股指接近纪录高位，”U.S. Bank Wealth Management首席股市策略师Terry Sandven说。

“我认为，未来一个月左右市场将在窄幅波动，等待局势明朗。在没有企业业绩的情况下，美联储将是市场焦点。”

道琼工业指数.DJI收低45.13点，或0.24%，至18,552.57点；标准普尔500指数.SPX收跌3.15点，或0.14%，至2,183.87点；纳斯达克指数.IXIC微幅下滑1.77点，或0.03%，收报5,238.38点。

本周，道指小幅下跌0.1%，标准普尔500指数微幅下滑0.01%，纳斯达克指数小幅上涨0.1%。

指标标普500指数今年迄今仍累积上涨6.8%。

能源股指数.SPNY今日下跌0.8%。

在今日上涨股中，芯片设备制造商应用材料(Applied Materials) (AMAT.O)急升7.1%，报29.64美元，此前公司给出强劲的当前季获利预估。

农业机械制造商Deere(DE.N)大升13.5%，报87.32美元，此前公司上调了全年盈利预估。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.45:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.11:1。

标普500指数成份股有20只触及52周新高，没有成份股触及新低；有102只纳斯达克指数成份股触及52周新高，22只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计仅约57亿股成交，过去20日的平均日成交量约64亿股。(完)