美股因贸易逆差扩大而收低 关注就业报告对美联储升息时机的影响

路透纽约5月5日 - 美国股市周二大跌，因3月美国贸易逆差意外扩大，令人担心美国第一季经济萎缩。

美国商务部称，3月贸易逆差激增43.1%，至514亿美元，为2008年10月以来最高，且百分比增幅为1996年12月以来最大。3月贸易逆差远大于政府在计算首季GDP数据时假定的452亿美元，暗示美国经济首季萎缩。

“美国经济萎缩令市场非常不安，”RidgeWorth Investments资深投资策略师和资产配置部门董事Alan Gayle说。

“美国贸易数据和从海外市场开始的公债收益率攀升势头对美国股市来说是双重打击，”他在谈到美股周二遭抛售时说。

美国长债和德债收益率攀升，受助于对欧洲的悲观看法有所缓解，以及欧美通胀下行压力放缓等一系列因素。

美国业绩期接近尾声，投资者为周五公布的美国非农就业报告作准备。该报告可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机提供线索。

标普500指数10大类股全部下跌，公用事业股指数.SPLRCU大跌2.28%，因美国指标10年期公债升至近两个月高位，投资者遂撤出派息类股。

尽管油价上涨2%，但能源股连跌第二日，受累于具影响力的对冲基金Greenlight Capital的创始人David Einhorn对一些采用水力压裂技术采油的油企的批评。能源股.SPNY下挫1.10%。

受苹果(AAPL.O)大跌2.25%影响，科技股成为对三大股指最大拖累的板块，Nasdaq指数抹去过去两日录得的涨幅。

道琼工业指数.DJI收跌142.20点，或0.79%，至17,928.20点；标准普尔500指数.SPX下滑25.03点，或1.18%，至2,089.46点；Nasdaq指数.IXIC下滑77.602点，或1.55%，至4,939.327点。

全球最大早餐谷类食品制造商家乐氏(K.N)公布净营收下跌5%后，股价挫跌1.48%，报63.18美元。

化妆品生产商雅诗兰黛(Estee Lauder)(EL.N)公布的获利好于预期，股价劲涨4.02%。

在美股收市后，Groupon (GRPN.O)公布第一季营收低于预期，股价在盘后交易中下挫2.2%。

在截至周五的过去两周，标普500指数每日平均波动区间为17.79点，较3月初的12.43点波动区间宽阔。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约73亿股，高于过去五日日均成交量70亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为2,452和610股，比率为4.02:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为2,084和676股，比率为3.08:1。

有16只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有39只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，68只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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