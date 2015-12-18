美国股市大跌 因油价续挫及选择权到期

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透12月18日 - 美国股市周五连续第二日收跌，受累于投资人对油价下滑、全球市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的反应等一系列忧虑。
今日股票和指数选择权合约到期，令市场成交放量，波动性增加。
标普500指数和道指创9月1日来最大两日百分比跌幅，三大指数本周下滑。
本周市场受美联储升息主导，美联储周三加息，为近十年来首次。
金融股.SPSY以2.5%领跌，为表现最差标普500指数板块。伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)BRkb.N重挫3.3%，对金融股指数拖累最大。
美国银行(BAC.N)大跌3.1%，富国(WFC.N)跌3%，摩根大通(JPM.N)下挫2.8%。
道琼工业指数.DJI收跌367.39点，或2.1%，至17,128.45点；标准普尔500指数.SPX回落36.37点，或1.78%，收报2,005.52点；Nasdaq指数.IXIC收挫79.47点，或1.59%，至4,923.08点。
本周，道指下跌0.8%，标普500指数回落0.3%，Nasdaq指数挫0.2%。
美股仍对油市需求放缓的情况下供应过剩感到不安。美国原油期货CLc1结算价跌0.22美分或0.6%，报每桶34.73美元，本周下挫2.5%。
今日为股票和股指选择权，以及股指期货和股票期货到期的“四巫聚首日”，市场波动性略有增加。
尽管在选择权到期日波动性和成交量上升并不异常，嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示，周五的抛售看来更多的是同美联储行动和油价下挫相关。
纽约证交所跌涨股家数分别为2,013家和1,074家，比率为1.87:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,813和1,084家，比率为1.67:1。
标普500指数成份股有一只触及52周新高，37只触及新低；有36只Nasdaq指数成份股触及52周新高，136只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约118.5亿股成交，高于过去20日的日成交均值72.4亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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