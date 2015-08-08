美股收低 7月就业报告小幅提升美联储9月升息机率

路透8月7日 - 美国股市周五收低，因7月就业报告强劲，小幅提升美国联邦储备委员会(美联储/FED)在9月升息的机率。

市场将经济改善的最新迹象作为沽出股票的新理由，今年多数时间，因市场预期美联储将在近十年来首次升息，美股保持区间波动。

美国劳工部公布，7月非农就业岗位增加21.5万，低于分析师预估的22.3万，但失业率保持在七年最低的5.3%。

RBS Securities Inc跨资产策略部门主管John Briggs指出，在就业数据公布后，美国隔夜指数互换利率上升，显示交易商预计美联储将在9月，而不是12月升息的机率在52%，数据公布前为47%。

“这足以令美联储保持在9月升息的正轨上，但尚不足以结束争论。”

道琼工业指数.DJI下跌46.37点，或0.27%，至17,373.38点；标准普尔500指数.SPX跌5.99点，或0.29%，至2,077.57点；Nasdaq指数.IXIC跌12.90点，或0.26%，至5,043.54点。

本周，道指下跌1.8%，标普500指数挫跌1.2%，Nasdaq指数跌1.7%。在5月创下纪录高位后，标普500指数今年迄今的升幅还不到1%。

周五，标普10大类股中有七种收低，能源股指数.SPNY以1.86%领跌，因油价录得六周连跌。

艾克森美孚(XOM.N)下挫1.61%，对标普500指数的拖累最大。

根据汤森路透数据，随着第二季业绩期接近尾声，标普500指数成份股企业的第二季盈利预计增长1.6%，营收预计下滑3.4%。

由于许多美国企业透过削减成本和回购股份来推高每股盈利，而不是透过业务增长，它们的估值仍堪忧。标普500指数预估市盈率为16.6倍，高于10年中值14.7倍。

晶片商英伟达(Nvidia)(NVDA.O)暴涨12.37%，昨日该公司公布的季度营收意外增长，受助于高端电玩电脑绘图晶片的需求强劲。

纽约证交所下跌家数多于上涨家数，分别为1,800家和1,262家；Nasdaq市场分别为1,701家和1,088家。

有四只标普500指数成份股触及52周新高，20只触及新低；有27只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，161只触及新低。

根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约67亿股，低于之前五日成交均值70亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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