美国股市上扬逾1% 美联储货币政策会议即将召开

路透9月15日 - 美国股市周二上涨逾1%，此前数据显示消费者支出稳健增长，但该数据未能消除对本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议将是否会结束近零利率的不确定性。

对美联储何时会结束七年近零利率政策的臆测在过去数月左右着美股的走势，近期市场动荡令局势复杂化，部分市场人士认为这为美联储按兵不动提供了依据。

“围绕美联储的争论持续，但美联储等到12月升息造成的伤害要比现在就开始正常化进程造成的伤害更大。”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示。

“如果本周美联储不升息，这是一个不好的信号。”

美国商务部公布，8月核心零售销售增长0.4%，7月数据被上修至增长0.6%。这是经济动能坚实的最新迹象，且显示近期股市大跌没有马上影响美国家庭支出。

根据CME Group的FedWatch程序，美国利率期货走势暗示交易商预计美联储周四结束近零利率政策的机率为27%，周一晚为23%。

“难以判断，” OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis表示，“在全球经济和中国经济不明朗的背景下，他们可能再等一个月。”

道琼工业指数.DJI收高228.89点，或1.4%，至16,599.85点；标准普尔500指数.SPX收升25.06点，或1.28%，至1,978.09点；Nasdaq指数.IXIC上涨54.76点，或1.14%，至4,860.52点。

标普10大类股全线上涨，工业股指数.SPLRCI升1.68%领涨，通用电气(GE.N)收高2.14%。

微软(MSFT.O)跳升2.18%，是对标普500指数上涨贡献最大的个股。

金融股指数.SPSY升1.65%，摩根大通(JPM.N)以2.15%领涨。

自中国8月安排人民币贬值以来，股市走势反复。标普500指数在过去18个交易日中有12日涨跌至少1%。

根据汤森路透Starmine，今年标普500指数仍跌4%，近期市盈率报15.4倍，略低于15年均值15.6倍。

美国汽车工人联合会(UAW)周二稍早表示，将继续与菲亚特克莱斯勒 (FCAU.N)谈判，以为工人达成新协议并推迟罢工。菲亚特克莱斯勒大涨3.42%。

Gray Television (GTN.N)暴涨13.29%，此前该公司表示将以4.425亿美元收购Schurz Communications旗下的电视台和广播电台。

根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约58亿股，过去20个交易日日成交均值为80亿股。

纽约证交所涨跌股分别为2,124和926只；Nasdaq市场涨跌股分别为1,930和869只。

三只标普500指数成份股触及52周新高，五只成份股触及新低；有39只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，67只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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