焦点：美股即将反弹还是继续探底仍不明朗 待看美联储举动

1月20日纽交所内显示屏上的道琼斯工业指数。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约1月21日 - 美国股市开年来一路惨跌，到周三深跌幅度已开始吸引一些买家入场，但目前判断未来几周是涨是跌还为时尚早。

周三的大跌对市场底部发出指向不一的信号。几个技术指标--比如触及新低的股票个数--都显示市场反弹即将到来。

但利空因素仍在。美国企业业绩前景在继续恶化，投资者担忧中国需求走软及油价持续低迷将导致股市进一步下跌。标准普尔500指数若再下跌8%，则将被视为“熊市”，而一些市场投资者仍希望再跌一跌才出手。

**技术面显示买入契机**

周三，纽交所有1,410只股票刷新52周低位，为2008年11月以来单日最高纪录。而按照过去市场的反应，在这种广泛下跌出现数日后，买家可能就会入场进行逢低买盘。

根据过去五次有逾1,000只纽交所股票触及一年低位时的经验，标准普尔500指数随后一个月的平均涨幅接近12%，显然说明买家都受到低位股价的吸引。如果该模式重演，从周三低位算起，按照这一平均涨幅，到2月底标准普尔500指数将涨至2,000点以上。

但一些交易商仍警惕是否会出现“投降式抛售”，即抛盘完全盖过买盘，非理性的绝望主导市场。不过，市场底部通常会有的那种悲观情绪尚未出现。

“我认为现在还没有触动投降的按钮。市场表现确实糟糕，但如果真要见底，市场情绪应该是极其糟糕，到了恐慌的程度了，”O’Neil Securities在纽交所交易场的主管Ken Polcari表示。

Raymond James的Andrew Adams等技术分析师认为，需要出现更多卖盘。“虽然我们预计市场不会再次出现过去15年间有过的那种重大崩盘，”他在报告中说，“但在当前水准保持谨慎是有道理的，因为市场已跌破关键支撑位，给我们亮出了警示旗。”

周三，标普500指数摸到近两年低点后收在2014年10月以来最低水平。但有人预计该指数还要进一步下挫，之后才能逆转下行走势。标普500指数收位略低于1,860点，今年以来已累计下跌9%，较纪录高位下滑12.7%。若要确认市场真正进入熊市，该指数还必须再跌8.3%，接近1,704点。

根据多位技术分析师的看法，下道支撑位介于1,750点至1,770点。

其他分析师则预估，在亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)、Netflix (NFLX.O)、Activision Blizzard (ATVI.O)、英伟达(Nvidia) (NVDA.O)以及Cablevision CVC.N等2015年业绩最出色的类股进一步下跌前，跌势仍将持续。

这五档股票去年股价总计上涨逾一倍，而2016年迄今为止共下跌13.5%。这给了投资者脱手仍能获利的空间。

**美联储扮演救兵？**

美联储决策者一直都表示，制定货币政策时不会针对股价，但过去七年多数时间里，联储利用维持利率于低位、以及透过资产购置注入资金等方式，为市场提供支撑。

美联储继12月启动近十年来首度升息后，已经暗示2016年或将升息四次。联储政策制定委员会下周将举行的今年第一次会议，以及1月27日将发表的后续声明，预料立场都将较为温和，以引诱多头重回股市。

“他们(美联储)对升息轨迹让步的程度，或将为市场提供一个转折点，”BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig表示。(完)